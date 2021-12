Hergeirsson foran kvartfinalen: – Vi må bli skarpere

64 baklengsmål de siste dagene er langt over normal standard for Norge.

Norge har opptrådt uvanlig gavmildt i de to eneste virkelige testene hittil i mesterskapet. Det ble 30-30 mot Sverige og 37-34 mot Nederland.

Mot nederlenderne valgte Hergeirsson å erstatte vanligvis stødige folk med nye fjes etter en elendig start på kampen.

– Må dere klare å stramme inn forsvaret for å gå hele veien?

– Hvis vi scorer flere mål enn motstanderen er det ikke så farlig. Men ja, vi trenger å bli skarpere. I perioder er etablert forsvar veldig bra, men ikke lenge nok, sier islendingen til NTB.

Norge spiller mot Russlands håndballforbund i kvartfinale onsdag. Lagene møttes for vel to uker siden i Bergen med russisk ettmålsseier 29-28 som resultat.

– Alle de beste lagene er på denne siden bortsett fra et par. Det var ventet at det ble Russland eller Frankrike i kvartfinalen. Det er greit for oss at vi har møtt dem nylig, sier Hergeirsson.