Det ble klart etter en trekning i regi av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) mandag. Det skjer dagen etter at Glimt sikret eliteseriegullet for annet år på rad med 3-0-seier over Mjøndalen.

Glimt-spillerne har herjet i både hjemlig liga og ute i Europa i høst. Både Erik Botheim og Ola Solbakken scoret fire mål i gruppespillet.

De gule imponerte spesielt da de knuste Roma 6-1 på hjemmebane i gruppespillet. De fulgte opp med et sterkt 2-2-resultat på bortebane, men 1-1-resultatet mot Zorja Lugansk i den siste kampen ble avgjørende for nordlendingene.

Roma smatt forbi og tok gruppeseieren, men annenplassen i gruppen ga likevel Glimt en vei inn i cupspillet. Mandag ble det klart at det er Celtic som er første motstander.

I den innledende runden skal det spilles kamper både hjemme og borte, der vinneren over de to kampene sammenlagt avanserer til åttedelsfinalen. Den innledende runden spilles 17. og 24. februar, og Glimt vil ha hjemmekamp sist som seeded i trekningen.

Med trekningen av Celtic slapp Glimt unna mange av de antatt beste lagene. Blant annet var Premier League-laget Leicester og franske Marseille to av lagene de kunne ha trukket.

Finalen spilles i albanske Tirana 25. mai.

Alle kampene:

Marseille – Qarabag, PSV – Maccabi Tel-Aviv, Fenerbache – Slavia Praha, Midtjylland – PAOK, Leicester – Randers, Celtic – Bodø/Glimt, Sparta Praha – Partizan, Rapid Wien – Tottenham/Vitesse.