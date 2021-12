United møter PSG i mesterligaen – overkommelig for Liverpool og Chelsea

Dermed ser det ut til at midlertidig United-manager Ralf Rangnick og hans mannskap får en tøff vei mot kvartfinalen i mesterligaen.

De rødkledde har møtt PSG flere ganger i mesterligaen de seneste årene. I 2018/19-sesongen møttes også lagene i åttedelsfinale. Der gikk United seirende ut med flere bortemål da det endte 3-3. Den gang ble Marcus Rashford den store helten da han satte et straffespark i mål på overtid.

Sist sesong møttes lagene i gruppespillet. Der vant lagene hvert sitt oppgjør.

United vant årets mesterligagruppe i kamp mot Young Boys, Villarreal og Atalanta. Det så en liten stund ut til at laget skulle få det tøft om å komme seg videre, men sene mål fra Cristiano Ronaldo og Jesse Lingard reddet viktige poeng i flere kamper.

I februar får de svært tøff motstand i PSG. Der vil de to tidligere La Liga-rivalene Lionel Messi og Cristiano Ronaldo igjen står overfor hverandre.

Forvirring

Det skjedde likevel ikke uten drama. Premier League-leder Manchester City møter Villarreal, men det var ikke den første ballen som ble trukket opp fra skålen.

Først ble nemlig Manchester United trukket, som ikke kunne møte Villarreal. Deretter ble altså City trukket opp.

Det skapte forvirring da TV-bildene viste at United-kulen ikke kom med da Atletico Madrids motstander skulle trekkes. Dermed var det kun Paris Saint-Germain igjen for de røde djevlene.

Overkommelig

De regjerende mesterne Chelsea var det laget som hadde et av de snevreste utgangspunktene foran trekningen. Lag fra samme nasjon kan ikke møtes i åttedelsfinalen, noe som utelukket både United, Liverpool og Manchester City. De kunne heller ikke møte grupperival Juventus.

Dermed sto det kun mellom Real Madrid, Bayern München, Ajax og Lille for de kongeblå, det og ville vært tøffe motstandere for et Chelsea som har vaklet noe i det siste. De trakk Lille.

Liverpool hadde full kontroll i sin gruppe, og vant alle kampene i gruppen som inneholdt tøffe motstandere som Atlético Madrid, Milan og Porto. De møter østerrikske Salzburg.

De første åttedelsfinalene spilles 15. februar.

Alle kampene:

Benfica – Real Madrid, Villarreal – Manchester City, Atletico Madrid – Bayern München, Salzburg – Liverpool, Inter – Ajax, Sporting – Juventus, Chelsea – Lille, Paris Saint-Germain – Manchester United.