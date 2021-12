VM-dramaet lever videre: Håndballjentene holdt til 30-30 mot Sverige

Resultatet gjør at Nederland og Norge har sju poeng, mens Sverige står på seks. Det betyr at alt ligger i potten også for det norske laget mandag mot nederlenderne. Seier gir førsteplass. Tap kan bety hjemreise.

Sverige møter en antatt svakere motstander (Romania) samme dag og vinner sannsynligvis sin kamp. De to beste fra puljen får kvartfinalespill, treeren slås ut.

Ved poenglikhet teller målforskjell for å skille lagene. Og Nederland, Norge og Sverige kan alle havne på åtte poeng.

Etter kampen var mange håndballeksperter kritiske til at Norge ikke tok timeout helt mot slutten.

– Det er treneren som bestemmer, men det kunne absolutt vært en idé med en timeout, sa Kari Brattset Dale til NTB om den diskusjonen.

– Det er alltid farlig å være kategorisk rett etter kamp, men det var et «fair» resultat. Svenskene kjempet godt og stoppet oss i deler av spillet vårt i viktige perioder. De fikk lov til å spille veldig fysisk, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV3.

– Vi skulle ha avgjort denne kampen, så det føles litt som tap å spille uavgjort. Vi fortjente ikke begge poengene, la han til.

Blanding

Mørk leverte en strålende andreomgang der Norge kjempet seg tilbake etter å ha gitt bort en klar ledelse, men det endte uavgjort.

Naboduellen var i perioder VMs hittil beste kamp. Brattset Dale scoret like før pause, da spilte Norge i undertall etter en Mørk-utvisning, og sikret norsk 14-12-ledelse ved pause.

Veien dit var en blanding av søtt og surt. Norge kastet bort flere angrep, og det høye tempoet i kampen krevde sine offer hos begge lag med tekniske feil og bomskudd.

Camilla Herrem «stjal» ballen i Sveriges første angrep i 2.-omgangen, også det med en norsk spiller mindre på banen.

Henny Reistad hoppskjøt så inn 15-12 like etter. Brattset Dale ordnet 16-13.

Vippet

Norge hadde også litt i reserve. Verken Mørk eller Stine Bredal Oftedal hadde scoret i løpet av de første 38 minutter. De to samarbeidet da Mørk gled gjennom svenskenes forsvar og ordnet 21-17.

Men den ledelsen forsvant i løpet av noen få minutter. Kampen sto og vippet. Mørk ble svært sentral sammen med Veronica Kristiansen.

Sverige lobbet inn 30-30 fra vingen et par sekunder før slutt. – Det var en god lobb, men jeg skal selvfølgelig ikke la den gå inn, sa keeperveteran Katrine Lunde til NTB.

– Jeg følte det ble veldig intenst og stressende utover i 2. omgang, men det er vanskelig å si hva som gjør at vi ikke lukker kampen. Vi ledet med fire mål, og da skal vi være smarte nok til å klare det, la Lunde til.

Avgjørende dager

Danmark, Tyskland, Spania, Brasil, Russlands håndballforbund (RHF) og Frankrike er allerede klare for kvartfinalen.

Tirsdag blir det klart hvilke lag som møtes i den første cuprunden i Granollers. Alle de fire kvartfinalene spilles onsdag. To dager senere venter semifinaler. Medaljekampene avvikles søndag neste uke.

Da kan Norge sikre sitt fjerde verdensmesterskap. Hittil har det blitt norske VM-titler 1999 (hjemmebane Lillehammer), 2011 (Brasil) og 2015 (Danmark).

Men før det venter en skjebnekamp mot Nederland.