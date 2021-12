I et intervju med tyske Sport1 peker Raiola dessuten på hvilke klubber som er aktuelle for nordmannen når han skal ta neste steg i karrieren.

– Bayern (München), Real (Madrid), Barcelona, (Manchester) City. Det er de store klubbene han kan gå til, sier agenten, som dermed antyder at en overgang til for eksempel Manchester United ikke kommer til å skje.

– City har vunnet ligaen fem ganger de siste årene, betydelig flere enn United, sier han.

Haalands far Alfie spilte i sin tid for Manchester City og Leeds United, og Dortmund-spissen er født i England.

Sommersalg?

Raiola svarer bekreftende på at han vil sette seg ned med Dortmund-representanter og diskutere Haaland i løpet av vinteren. Spissen kommer til å skifte klubb kommende sommer eller i 2023, ifølge agenten.

– Kanskje denne sommeren, kanskje sommeren etter. Men sjansen er stor for at Erling flytter i sommer. Det får vi se.

Det ryktes sterkt at Haaland har en utkjøpsklausul som trer i kraft til sommeren, og som innebærer at han Dortmund må selge ham om det kommer et bud på et sted mellom 75 og 90 millioner euro.

Raiola vil ikke kommentere størrelsen på klausulen, men sier følgende:

– Hør her: Det som står i en kontrakt, er i en kontrakt. Det forblir mellom meg og spilleren. Jeg snakker aldri om detaljer. Men vi og Dortmund vet nøyaktig hva som må gå i orden. Det har vi strukturert veldig tydelig.

Varslet samtaler

Raiola har ofte blitt observert på turer rundt om til storklubber i Europa, blant annet sammen med pappa Alfie Haaland. Det er mye som tyder på at de har skaffet et godt grunnlag når 21-åringens neste klubb skal velges.

Agenten sier at de har en god og åpen tone med Dortmund og klubbens ledere.

– Vi behandler hverandre ærlig. Det er mye viktigere enn alt som står er skrevet på et papir, sier han.

Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke innrømmet nylig at Haaland har en utkjøpsklausul i kontrakten sin. Tirsdag sa han til Amazon at partene skal snakke sammen i løpet av noen uker.

– Spørsmålet er om klausulen skal aktiveres eller ikke. Vi ønsker ikke å vente til mars eller april med å finne det ut. Vi er litt avhengige av signalene vi får fra ham (Haaland) og representantene hans, sa Watzke.