Nabooppgjøret spilles lørdag.

– Hvis alt går som jeg synes det bør gå, så vinner Norge med pluss-minus åtte-ni mål. Jeg synes Norge er såpass mye bedre enn Sverige, sier Oustorp til NTB.

Han jobber for NRK under Spania-VM og er tidligere både trener og spiller på toppnivå.

– Jeg er litt spent på hva slags taktikk Sverige skal ha. Hadde jeg vært svensk trener, ville jeg ha prøvd på å løpe veldig mye fordi det er det laget «mitt» er godt til. Og det kan lykkes i én av ti kamper om Norge har en litt dårlig dag.

– Ååååå. Det hadde vært veldig deilig, sier Veronica Kristiansen til NTB etter å ha hørt om Oustorps analyse.

– Hvis vi får ut maksimalt, så tror jeg absolutt det er mulig (å vinne så klart). Men jeg tror ikke det blir like lett som det var i august.

Da slo Norge Sverige 36-19 i bronsekampen i OL. Svenskene var helt på felgen og lå under 7-19 ved pause.

Glad

Norge er ferdig med sine tre «parodioppgjør» mot Kasakhstan, Iran og Puerto Rico. Disse ga en gjennomsnittlig seiersmargin på 32 mål.

– Jeg er glad det er slutt på den type kamper. Først og fremst er det jo kjedelig å spille slike kamper. De er en tålmodighetsprøve, og det hender jo at man ikke engang blir skikkelig varm, sier Kristiansen.

Sverige har slått Norge i kvinnemesterskap noen ganger det siste tiåret, men aldri i cupspill, medaljekamper eller oppgjør som har hatt betydning for avansement fra gruppespill.

– Det kan kanskje ligge litt i bakhodet på dem. Det er jo noen som mener at det har vært slik for oss mot Russland de siste årene, sier Kristiansen.

Fordel

En norsk seier mot Sverige gjør at kvartfinaleplassen er sikret før mandagens kamp mot Nederland. Gruppeseier for Norge vil trolig også bety at laget styrer unna OL-mester Frankrike i kvartfinalen.

Norge – Sverige på TV3 (avkast 20.30) kolliderer delvis med høstens store norske TV-hit hos NRK, Maskorama. Hittil i VM er 547.000 høyeste seertall under en norsk kamp.