Den tidligere danske fotballkeeperen Lars Høgh døde onsdag, 62 år gammel. Høgh sovnet stille inn etter lengre tids sykdom.

Keeperen blir regnet for å være en legende i den danske klubben Odense. Ikke så rart ettersom han, ifølge klubben selv, har spilt hele 817 kamper for A-laget til klubben. Høgh spilte for Odense mellom 1977 og 2000.

I tillegg har han åtte A-landskamper for Danmark.

Etter endt spillerkarriere var Høgh keepertrener for en rekke danske klubber. Han var også keepertrener på det danske landslaget i 14 år, og jobbet tett med norske Åge Hareide da sistnevnte var dansk landslagstrener.

Hareide forteller til den danske avisen Ekstra Bladet at han følte han fikk tett og sterkt forhold til Høgh.

– Det er så ufattelig trist at Lars er tatt fra oss, sier Hareide til avisen.

Åge Hareide og keepertrener Lars Høgh sammen på treningsfeltet i 2016. Foto: Ritzau / NTB

Videre forteller Hareide at Høgh og hans kone har besøkt ham i Molde. Da fisket de og seilte.

– Lars var ikke bare en trenerkollega, han ble veldig raskt en personlig venn, noe jeg satte stor pris på, sier Hareide til Ekstra Bladet.