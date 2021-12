Seier over svenskene sikrer norsk kvartfinaleplass før kampen mot Nederland to dager senere. Sverige vil jakte en revansje for det brutale 19-36-tapet fra bronsekampen i OL i Japan.

– Sverige har gode individuelle spillere og har et godt kollektiv. Vi må opp mot vårt beste i den kampen, sa landslagstrener Thorir Hergeirsson til TV 3.

Camilla Herrem (åtte scoringer) og Marit Røsberg Jacobsen (fem) løp inn mål på mål i 1.-omgangen på vei til 21-3-ledelse ved pause mot Puerto Rico.

– Dette var en konsentrasjonsprøve, ikke minst for keeperne som ikke fikk veldig mange skudd mot seg. Det er godt gjennomført, og dette holder i massevis, sa Hergeirsson.

Gleder oss

Sanna Solberg-Isaksen ble kåret til kampens beste spiller etter ti scoringer av en jury i hallen. TV 3-seerne mente at Camilla Herrem var Norges beste

– Dette var greit. Nå gleder vi oss til kampene mot Sverige og Nederland. Dette var en god gjennomkjøring, sa veteranen Herrem.

Motstandere av VM med 32 lag fikk nye argumenter etter å ha sett Puerto Rico spille. Det karibiske laget hadde notert tolv tekniske feil allerede i løpet av de første 14 minuttene. Og de fortsatte å hagle inn utover i kampen.

– En skandale for håndballen, sa TV3-ekspert Ole Erevik under sendingen.

Tidligere i VM var Norge gjennom lignende oppgjør mot Kasakhstan (46-18) og Iran (41-9).

Som ventet

Mesterskapet ble utvidet fra 24 til 32 lag etter VM for to år siden. Og allerede da beslutningen ble fattet, var det klart at det kom til å bli en rekke seirer med 30 mål eller større margin i Spania.

Norges seiersrekord (37-målsmargin mot Uruguay og Australia) fra VM overlevde foran cirka 200 tilskuere i Castellón.

I kvartfinalen går de to beste fra Norges pulje mot det som ser ut til å bli Frankrike og Russlands Håndballforbund. Dette er lagene som i august spilte OL-finale. Den endte med fransk seier.

For Norge vil en eventuell kvartfinale spilles onsdag neste uke i Granollers, noen mil nord for Barcelona. Der avvikles også semifinaler og medaljekamper.

Norge har vunnet ett av de fire siste VM-sluttspillene. Gullet kom i 2015.