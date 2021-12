Lyon får poengstraff etter flaskekasting

Hendelsen skjedde kun ett minutt ut i Ligue 1-oppgjøret mellom Lyon og Marseille. Payet skulle ut for å ta et hjørnespark da en flaske traff ham i hodet.

Han gikk deretter i bakken før han ble behandlet av medisinsk personell. Marseille-spillerne nektet å spille videre, noe som resulterte i at kampen ble avbrutt.

Bare dager senere ble det bekreftet at personen som sto bak kastet ble dømt til seks måneder betinget fengsel, i tillegg til at Lyon måtte spille én kamp for tomme tribuner.

Onsdag opplyste disiplinærkommisjonen i den franske ligaen at de trekker Lyon ett poeng.

– Det som skjedde i Lyon er ikke akseptabelt. Vi kan ikke tolerere at spillere angripes på denne måten, sa den franske idrettsministeren Roxana Maracineanu.

I august ble det også kastet en flaske mot Payet fra fansen til Nice. Payet kastet flasken tilbake, noe som førte til tumulter og at kampen ikke ble spilt ferdig