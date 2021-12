For første gang siden 2000/01-sesongen er den spanske storklubben ute av den gjeveste europacupen før cupspillet. Barcelona greide kun å vinne to av seks kamper og sa adjø med begredelige 2-9 i målscore.

Nå venter spill i europaligaen for katalanerne. Benfica slår følge med Bayern som gruppetoer.

Thomas Müller tok Bayern i føringen med et hodestøt etter 34 minutter. Han stanget inn et innlegg fra Robert Lewandowski. I et par sekunder trodde Ronald Araújo at han hadde klarert unna i tide, men på dommerens klokke vibrerte det for scoring.

Etter målet ble klasseforskjellen på lagene tydelig. Det var som om Bayern steppet opp et par hakk, og snaut ti minutter senere sto det 2-0. Leroy Sané fikk kjempetreff fra distanse og sendte ballen nesten midt i mål. Det var en scoring Marc-André ter Stegen burde ha avverget.

Vertene herjet videre etter hvilen. I det 62. minutt styrte unggutten Jamal Musiala (18) inn Bayerns tredje nettkjenning på en perfekt 45-graderspasning fra Alphonso Davies.