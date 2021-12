Det opplyste Leicester-manager Brendan Rodgers onsdag kveld. Nyheten kom noen timer etter at Premier League-rival Tottenham bekreftet at klubben er rammet av et større smitteutbrudd.

– Vi har noen positive tilfeller, mens andre ikke føler seg så bra. Da tar vi ikke sjansen med dem. Vi har sju spillere utilgjengelige, sa Rodgers på en pressekonferanse.

– Når vi reiser til et annet land, må vi respektere innreisereglene. Vi har fortsatt en sterk tropp, men den er dessverre ikke fulltallig, la han til.

Leicester er sikret avansement i europaligaen med seier i Italia. Til helgen skal laget møte Newcastle.