Deila ledet New York City til MLS-finalen

Samtlige tre av Deilas bytter bidro til å sende New York City til finalen i MLS-sluttspill for første gang. Talles Magno kom inn fra benken og styrte inn matchvinnerscoringen i det 88. minutt.

Brasilianeren fikk ballen fra Gudmundur Thórarinsson, som også entret banen etter en snau time. Det samme gjorde Ismael Shradi-Tajouri sju minutter før han noterte assist på gjestenes 1-1-mål.

Med seieren er Deilas lag vinner av østlige ruten i MLS-sluttspillet, og førstkommende lørdag kan New York City krone det med en tittel i finalen mot «vest-mester» Portland Timbers.

Deila har vært New York City-trener siden januar 2020.

Selvmål

Det var målløst til pause, men etter litt over en time ble det elleville jubelscener i Philadelphia Unions storstue. En ball fra Dániel Gazdag gikk via en uheldig NYFC-forsvarer Alexander Callens og i nettmaskene.

Kun to minutter senere var lagene igjen like langt. Maxi Moralez fikk ballen i kjølvannet av en keeperretur og dunket inn utligningen.

Nathan Harriel kunne avgjort for Philadelphia Union i sluttminuttene, men forsøket med hodet gikk akkurat over mål. Like etter ble i stedet Magno helt for gjestene fra New York.

Glesnes manglet

Jakob Glesnes sendte nylig Union til semifinalen på spektakulært vis, men han mistet i likhet med flere lagkamerater søndagens oppgjør etter et smitteutbrudd i klubben.

Elleve spillere måtte i tråd med MLS' koronaprotokoll stå over semifinalen. Blant dem var Glesnes. Det samme gjaldt lagets beste keeper Andre Blake og kaptein Alejandro Bedoya.

Kampen ble spilt så lenge Union kunne stille en tropp med 16 spillere.