Det la ikke akkurat noen demper på dramatikken i VM-sammendraget. Verstappen ledet med åtte poeng på Hamilton foran søndagens løp i Saudi-Arabia, men nå er forspranget utlignet til 369,5 mot 369,5 foran sesongfinalen i Abu Dhabi neste helg.

Årets nest siste løp ble av det heftige slaget. Det var snakket mye i forkant om hvor vrien banen i Jeddah er, og det tok ikke lange tiden før det oppsto skumle situasjoner.

Det hele kulminerte med at Verstappen måtte gi tapt for Hamilton etter å ha blitt straffet to ganger, og etter at førerne hadde vært borti hverandre to ganger mot slutten av løpet.

– Det var ganske hendelsesrikt. Det skjedde mye som jeg ikke er helt enig med, men det er som det er. Jeg prøvde å gi alt på banen. Jeg vet ikke om dekkene hadde holdt helt inn, jeg manglet nok litt gummi. Men uansett, nummer to, sa Verstappen til arrangøren.

Like før hadde han sagt at løpet var «mer tidsstraff enn bilkjøring».

Intenst

Seieren var Hamiltons 103. i karrieren. Briten har vunnet VM sammenlagt sju ganger og de siste fire gangene på rad, men i år har han fått intens kamp av Verstappen.

Han ble spurt etter løpet om seieren i Saudi-Arabia var den han har måttet kjempe hardest for gjennom karrieren.

– Det vet jeg ikke, men det var utrolig tøft. Jeg prøvde å være så tøff jeg kunne, men samtidig fornuftig. Det var vanskelig. Men vi klarte oss som lag, selv etter alt det vi har fått slengt mot oss i siste halvdel av sesongen.

Hamilton startet løpet i beste startspor og ledet foran lagkamerat Valtteri Bottas og Verstappen da Haas-fører Mick Schumacher snurret av banen og smalt inn i autovernet på den tiende runden.

Det førte til at det måtte en sikkerhetsbil på banen, og Verstappen overtok ledelsen da han i motsetning til Mercedes-duoen valgte ikke å bytte dekk.

Da det så ble bestemt at løpet skulle stoppes fordi autovernet måtte repareres, kunne Verstappen skifte dekk uten å tape tid. Han startet dermed først når førerne kom i gang igjen.

Kaos, kaos, kaos

Omstarten ble også av det kaotiske slaget. Hamilton fikk en kjempestart, men ble passert av Verstappen på ulovlig vis da nederlenderen var utenfor banen. Lenger bak i feltet krasjet både Sergio Pérez, George Russell og Nikita Mazepin ut av løpet.

Igjen ble det bestemt at løpet måtte stanses, og man var bare kommet til runde 16 av 50. Verstappen fikk straff for den ulovlige forbikjøringen, og det ble bestemt at Alpine-fører Esteban Ocon skulle starte først, med Hamilton og Verstappen på plassene bak.

Da førerne kom i gang igjen, kjørte Verstappen glitrende og passerte begge konkurrentene, mens Ocon passerte Hamilton. Briten tok seg imidlertid raskt opp til 2.-plassen. Dermed fikk publikum duellen de ønsket mellom Formel 1-sportens ypperste førere.

På rundene som fulgte, ble det en rekke mindre hendelser som skapte mer kaos. En såkalt virtuell sikkerhetsbil måtte iverksettes to ganger på grunn av kollisjoner, blant annet forbi det lå karosserirester på banen ved flere anledninger.

Traff hverandre

På 37. runde smalt det for alvor også helt foran. Hamilton hadde sakte, men sikkert nærmet seg Verstappen og klarte å komme nesten opp på siden hans. Nederlenderen bremset sent og havnet igjen utenfor banen i forsøket på å beholde teten.

Uroen var komplett da Verstappen så fikk beskjed om å slippe Hamilton forbi, uten at briten hadde fått beskjed. Verstappen bremset ned, og Hamilton krasjet rett inn i baken på ham.

– Jeg skulle slippe ham forbi, og så berørte vi hverandre. Jeg vet ikke helt hva som skjedde der, sa Verstappen.

– Jeg forsto ikke hvorfor han plutselig tråkket ganske hardt på bremsene. Jeg fikk beskjed etterpå om at han hadde fått beskjed om å slippe meg forbi. Så det var ganske forvirrende, sa Hamilton.

Åtte runder før slutt ledet Verstappen fortsatt da han igjen fikk beskjed av løpsledelsen om å slippe Hamilton forbi. Det gjorde han også, men Red Bull-føreren svarte med å kjøre forbi ham igjen på direkten. Det resulterte i en straff på fem sekunder.

Like etter kjørte Hamilton igjen forbi Verstappen, og da var løpet i realiteten avgjort. Verstappen hadde dårligere dekk, fem sekunders tidsstraff og hadde ingen reell sjanse til å ta igjen konkurrenten.

Fordelen hans er at han stadig har sjanse til å sikre seg VM-tittelen. Den som gjør det best av de to i Abu Dhabi, er verdensmester.