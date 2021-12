Rødtrøyene ble noe uventet berget av den ofte utskjelte midtbanemannen Fred snaue kvarteret før slutt på Old Trafford. Han fikk ballen fra Mason Greenwood i et pent United-angrep, og fra 17 meter skrudde brasilianeren ballen over Palace-keeper Vicente Guaita og ned i lengste hjørne.

– Fred har noen slike øyeblikk, ett skudd per år. Alle er glade på hans vegne, for han er en så fin fyr. Han jobber hardt, og folk snakker lite (positivt) om ham. Han fortjener hyllesten, sa Uniteds midtbanestjerne Bruno Fernandes til BBC.

Før det hadde United stanget lenge, og Rangnicks menn holdt også på å havne under like før Freds fulltreffer. Jordan Ayew fikk muligheten fra to meters hold, men skjøt utenfor fra en spiss og vanskelig vinkel.

Kontroll

Man kunne allerede søndag se tendenser til det Rangnick ønsker å få til med United-laget. «De røde djevlene» presset motstanderen høyt, og laget så mer kompakt og samlet ut underveis i kampen.

– Det avhenger av kampen. Noen ganger må du presse mer, noen ganger mindre. Men alle vet at manageren ønsker at vi skal presse mer. De første 25 minuttene var utrolige med fantastisk tempo. Vi kunne ha scoret så mange mål i første omgang, sa Fernandes.

Vertene hadde også klart mest ballbesittelse, men de slet med å skape de helt store sjansene. Før pause havnet dessuten bare én av ti United-avslutninger på mål.

Palace skapte samtidig lite, og United kunne kverne på i jakten på et ledermål. De vant ofte ballen høyt i banen, men gjestenes forsvarsmur holdt unna fram til det omsider smalt fra Fred.

Stanset vond rekke

Om lag ti minutter før det hadde Alex Telles dundret et frispark i tverrliggeren, men Guaita ble sjelden satt skikkelig på prøve.

Målet ga United-ro, og Palace klarte ikke å skape noen skikkelig sluttspurt. Det hele ebbet ut til 1-0, og dermed fikk Rangnick en godkjent start som midlertidig United-boss.

Positivt for United var det også at laget holdt nullen på hjemmebane for første gang på 16 kamper.

Seieren gjør at Manchester-laget er oppe på 6.-plass i Premier League og for fullt med i kampen om 4.-plassen som gir mesterligaplass neste sesong.