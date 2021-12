Eckhoff sviktet da Norge måtte nøye seg med 4.-plass på skiskytterstafetten

De franske skiskytterne var i en klasse for seg og brukte bare fire ekstraskudd. Hviterussland fulgte på annenplass 57,9 sekunder bak, mens Sverige tok tredjeplassen to tideler foran Norge.

Emile Ågheim Kalkenberg skjøt feilfritt og raskt, men var ikke like kjapp i sporet. Hun måtte også tåle et fall underveis. Et ekstraskudd på stående skyting gjorde at hun sendte Tiril Eckhoff med en avstand på 19,1 sekunder fram til ledende Russland.

– Jeg gjorde mitt beste. Litt irriterende at jeg stivnet litt ut fra liggende skyting, sa Kalkenberg til NRK.

Eckhoff som har slitt både med farten i sporet og uttellingen på standplass i de andre konkurransene i Östersund. Den norske jenta hadde tatt igjen det tapte på første delen og brukte ett ekstraskudd på liggende.

På stående måtte hun ut i en strafferunde etter misbrukte ekstraskudd.

– Jeg ødela jo mye med den stående skytingen min da. Det var likevel mye positivt. Jeg gjorde fem gode skudd på stående, men det ristet godt da jeg skulle skyte ekstraskuddene, og da er det vanskelig å treffe blinkene, sa Eckhoff til NRK.

Dermed ble over minuttet fram til ledende Hviterussland og Frankrike. Inn til veksling ble det 1.05 minutter og en fjerdeplass.

Ingrid Tandrevold satset frisk, men tapte litt Frankrike til tross for feilfri skyting på liggende. Hun brukte ett ekstraskudd på stående og forsvarte fjerdeplassen.

Marte Olsbu Røiseland måtte kjempe om en pallplass mot blant andre svenske Hanna Öberg. De to kom på siste stående samtidig. Olsbu Røisland brukte ett ekstraskudd, mens den svenske jenta brukte to. De to gikk ut samtidig ut på sisterunden.

Öberg slo Olsbu Røiseland med noen få centimeter i spurten om tredjeplassen.