Fossesholm måtte støttes ut av stadion etter stafettdrama

Ungjenta tok ut absolutt alt i kampen mot Veronika Stepanova fra Russland og Moa Olsson fra Sverige.

Til slutt måtte hun strekke våpen og ta til takke med 3.-plassen. En stokk stiv Fossesholm falt om helt utmattet etter målgang.

– Det så nok mer dramatisk ut enn det var

Likevel var det ikke snakk om hun var nær å besvime. Heller ikke at hun var litt på druen slik enkelte spøkefugler var inne på.

– Nei, nei. Det så nok mer dramatisk ut enn det var. Jeg var stinn rett og slett. Jeg ga alt, sa Fossesholm.

– Hvordan var det å være i kjelleren? Du forsøkte et skikkelig rykk ute der?

– Du kan bare se for deg hvor stiv du blir etter et slikt kjør og med en 500 meter lang spurt. Jeg kjente meg bra, men det føltes helt jævlig. Du blir stinn når du har måket på slik. Det er en ærlig sak det.

– Noen påpekte at så du full ut?

– Ja, det har jeg fått høre av flere. Det er i så fall første gang, sa 20-åringen fra Vestfossen.

Synd

Therese Johaug var raskt på pletten for å hjelpe sin 13 år yngre lagvenninne. Johaug mente at det nesten ble som å støtte en bedugget person hjem fra en frisk tur på byen.

– Stakkars Helene! Hun var søkka stiv. Jeg er imponert over det hun gjør. Hun fikk en luke og ga alt inn i bakken der, men hun fikk null og nada betalt for det fordi det er bare nedover og det er så stor fordel å komme bakfra i denne løypa. Det er litt kjedelig for henne. Men jeg er imponert over henne, hun bet tennene sammen og hadde også en ganske bra spurt.

– Hvordan opplevde du sekundene etter mål?

– Du må passe på henne, stakkars. Jeg synes skikkelig synd i henne. Hun er ung, og når du går såpass i kjelleren som hun gjør så følte jeg at jeg måtte støtte til.

– Du oppfattet det ikke som farlig?

– Nei, nei. Hun sa bare: Jeg er så stiv. Jeg klarer ikke å stå på beina mine.

Batalje

Det hører med til sjeldenhetene at kvinnestafetter blir så jevne som dette.

– Dette ble spennende. Det gleder oss og alle som ser på. Det er litt kjedelig å bli slått, men det tåler vi. Det kan fort bli like spennende i OL-stafetten. Her tar vi ingenting for gitt, sa landslagstrener Ole Morten Iversen til NTB.

Fossesholm har hatt en trøblete innledning på sesongen, men slo saftig tilbake i helgen der hun tok en 4.-plass individuelt lørdag.

– Jeg ville selvsagt vinne i dag og kom ikke hit for å tape. Men jeg er fornøyd. Jeg gjorde mitt beste, og mer får jeg ikke gjort. Jeg hadde ikke noe mer å gi, og da var Russland og Sverige sterkere. Sånn er det bare. Jeg skal med dette som god motivasjon.

– Jeg svidde av for mye krutt

– Du gjorde et solid forsøk ute der?

– Det var et godt forsøk, men luka holdt ikke inn. Det var for lett komme bakfra. Jeg svidde av for mye krutt med å være så lenge i tet.

– Alt tyder på at du blir ankerkvinne i OL også?

– Jeg er klar for det hvis jeg får beskjed om det. Som jeg har sagt før så går jeg det som passer best for laget. Selv om jeg tapte for to lag mot slutten i dag, så føler jeg at jeg gikk en ganske bra etappe. Det håper jeg at flere synes. Det ble en veldig bra helg for min del. Jeg har fått litt mer senkede skuldre og litt mer selvtillit.

Maiken Caspersen Falla, Anne Kjersti Kalvå, Ragnhild Haga og Lotta Udnes Weng gikk for Norges 2.-lag.

De endte til slutt 25 sekunder bak vinneren på en 6.-plass.