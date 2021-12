Skjerper inn testregimet under håndball-VM: Mangedobler hyppigheten

Flere nasjoner, også Norge, har reagert på de få testene som var planlagt. Sammenlignet med EM i fjor og OL i sommer, skulle det bli en real nedskalering.

IHF har ikke svart på NTBs henvendelser om saken, men det danske håndballforbundet sier til dansk TV2 at testfrekvensen økes.

Den opprinnelige planen var at alle lag skulle testes en gang ved ankomst og så en gang til under henholdsvis gruppespill og hovedrunde.

Innskjerpingen betyr at alle lag framover må avlegge prøve på kampdagen.

Endringen mottas med glede av Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Nå blir de testet på morgenen hver kampdag. Det synes vi er bra, sier han til NTB.

Han liker også at arrangøren har funnet en ny og bedre treningshall som ikke sliter like mye på spillerne. Det kom også i orden etter press fra blant annet den norske troppen.

Den norske troppen har valgt å leve tilnærmet som under de to foregående mesterskapene. Nå får spillere og ledere også innfridd ønsket om flere koronatester. Det vil skape større trygghet.

– De er stor forskjell fra EM. Da var vi innelåst på et hotell og fikk ikke gå utenfor døra en gang. Nå er det fritt. Vi kan gå på butikken, men vi har litt strengere regler innad i laget. Det er generelt mer «vanlige» smittevernregler her enn det vi opplevde under EM og OL, sier keeper Silje Solberg til NTB.

– Det er deilig at man kan gå ut, men samtidig er faren for smitte desto større. Det gjelder å passe på og være forsiktig.

Østerrikes tropp har allerede fått fem positive koronaprøver etter ankomst til mesterskapet.