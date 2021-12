Rekordras for norske skøyteløpere

Resultatlistene viste at et klart flertall av skøyteløperne noterte bestenoteringer i den amerikanske høyden. Slik var det for eksempel for 13 av 20 utøvere på herrenes 1500 meter i A-divisjonen.

Der perset alle Norges tre løpere. Allan Dahl Johansson greide 1.42,61 og la seg inn som nummer åtte. Rett bak fulgte Peder Kongshaug (1.42,88), mens Kristian Ulekleiv (1.43,43) endte på 13.-plass.

Joey Mantia sikret amerikansk hjemmeseier med 1.41,15. Også han satte personlig rekord.

Det samme gjorde Julie Samsonsen og Martine Ripsrud i B-gruppa på kvinnenes 500 meter lørdag. Samsonsen ble nummer sju på 37,94, mens Ripsrud endte fire hakk bak med 38,17.