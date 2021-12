– Det må være bortimot verdensrekord. Det er vel bare Simen og Finn Hågen Krogh som er i stand til dette, sa annenmann Hans Christer Holund til NTB og VG i pressesonen.

Krüger har misset i Ruka før og slått raskt tilbake. Denne gangen slo han Holund med 1,6 sekunder.

– Jeg er ikke overrasket. Han har gått dårlig i Ruka før også, og så har han seiret i Davos to uker senere. Det er imponerende det han gjorde i dag, sa Holund.

Hovedpersonen selv har vanskeligheter med å forklare hvorfor.

– Dette var voldsomt. Det er noe å ta med seg. Jeg har ingen planer om å være så langt ned på listen framover som jeg var i Ruka. Det var ikke noe moro. Da er det desto artigere å være øverst på listen i dag, sa Krüger.

Usikker

– Hvordan er det mulig med et slikt sprang?

– Jeg er mer usikker på hvordan det er mulig å bli nummer 74 enn nummer én. For jeg visste at jeg kunne gå fort og at formen er bra. Jeg er usikker på hvordan det er mulig å bli nummer 73 når jeg i form. Jeg vet at jeg er en bra skiløper, sa Lyn-løperen.

Han mente at absolutt alt gikk feil sist helg. Der valgte han i tillegg å stå over jaktstarten på grunn av kulden.

– Jeg vet ikke akkurat hva det var som gikk galt. Alt gikk feil sist helg. Da var det fint å vise seg fram med tanke på uttak i dag, selv om ikke dette er en distanse vi skal gå i OL. Det var viktig å vise fram at jeg er i form og at jeg kan vinne skirenn. Det falt noen kilo av skuldrene mine i dag, innrømmet seierherren.

Bunnsolid

Nordmennene dominerte helt i Lillehammer. Bak Krüger fulgte nevnte Hans Christer Holund og Martin Løwstrøm Nyenget.

– Det var bra. Jeg treffer med åpningsfarten og er med hele veien. Formen er god nok til å kjempe om seier, og da er jeg veldig fornøyd. Det er en tøffere løype enn mange tror, sa Holund til NTB.

Nyenget var naturligvis fornøyd med egen innsats. Han håper å få flere muligheter i løpet av vinteren.

– Jeg er veldig fornøyd. Det var oppløftende. Det er ikke så mange skirenn før jul så det er viktig å bruke sjansene så best som mulig, sa Nyenget.

Klæbo: – Jeg er nærmere teten enn jeg pleier



Ellers var det en meget sterk norsk dag på Lillehammer. Både Didrik Tønseth (6), Harald Østberg Amundsen (7), Håvard Moseby (8) og Sjur Røthe (9) kom alle blant topp ti.

Johannes Høsflot Klæbo, som vant overlegent på sprinten fredag, fikk det ikke helt til å stemme på distanse lørdag. Han gled likevel inn til en 12.-plass.

– Et helt greit skirenn. Det er mange som går fort. Alt i alt er det helt brukbart. Plasseringen er ikke noe å skryte av, men jeg er nærmere teten enn jeg pleier å være på 15 kilometer fri teknikk, sa Klæbo.