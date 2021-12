Dette er Rangnicks plan for United: – Det handler om kontroll

Tyskeren er hentet inn som manager på kortsiktig basis, og han får jobben med å løfte et lag som slet tungt i Solskjærs siste periode som sjef.

Debuten kommer hjemme mot Crystal Palace søndag, tre dager etter at Rangnick fikk arbeidstillatelse og kunne reise til England.

– Jeg ser veldig fram til de neste dagene, ukene og månedene. Jeg har så klart sett de siste kampene, så jeg er rimelig klar over hva som skjer her. Jeg synes det er relativt åpenbart at laget har rikelig med unge, talentfulle spillere og også gode, eldre spillere, sa Rangnick i starten av sin første pressekonferanse som United-sjef.

Mange gode spillere til tross – ting har ikke gått på skinner for United på en lang stund. Rangnick nevner balanse, stabilitet og kontroll som nøkkelord som må på plass.

Ustabilt

– Det umiddelbare målet er å vinne neste kamp. Jeg får i praksis bare én treningsøkt med laget før det, men jeg skal snakke med spillerne og la dem få vite hva min tilnærming er, sa tyskeren før han tillot seg å tenke litt lenger framover:

– Det viktigste målet for meg de neste ukene er å bringe mer balanse inn i laget. Vi må ha mer stabilitet og får kontroll på kampene. Det er det fotball handler om.

– For å få til det, handler det om å spille proaktivt. Laget må spille sammen, man må ha lagånd og skaffe seg selvtillit. Det er ikke lett, og det skjer ikke i løpet av en uke eller to. Men jeg skal forsøke å hjelpe disse enestående, talentfulle spillerne til å holde ballen unna sitt eget mål, sa han og viste til at United har sluppet inn nesten to mål per kamp i gjennomsnitt denne sesongen.

Gegenpress

Rangnick er internasjonalt kjent som opphavet til «gegenpress», en taktikk som kort forklart innebærer at du presser for å vinne tilbake ballen så fort som mulig etter å ha mistet den, og som blant andre Jürgen Klopp i Liverpool har brukt med stor suksess.

– Det handler ikke om presspill for pressets skyld, men om kontroll, fastslo han overfor britisk presse foran Palace-kampen.

Sammenligningen med topplagene Chelsea, Manchester City og Liverpool blir ganske brutal for United per dags dato.

– De tre øverste lagene er så stabile. De har topptrenere, og de vinner kamper og kontrollerer dem. Vi må være realistiske, avstanden fra oss til topp tre er stor. Men vi må prøve å skape stabilitet og gi laget en følelse av hvordan det er å kontrollere kamper, sier Rangnick.

– I en ideell verden er vi jevnlig i toppen og kjemper om titler. Det er også i klubbens DNA, forteller han om hva han ønsker å utrette i Manchester.

Ser etter nye fjes

Tyskeren er stadig fersk i jobben, og det er mye som skal falle på plass. Enn så lenge leder han laget støttet av Ole Gunnar Solskjærs gamle trenerapparat – med unntak av Michael Carrick, som torsdag ga seg i klubben.

– Jeg hadde en privat samtale med Michael i over en time, og jeg forsøkte å overbevise ham om å bli. Men han hadde åpenbart bestemt for flere uker siden at han trengte en pause nå, sier Rangnick.

Det foreligger ingen planer om at flere skal ut stadionportene.

– Jeg jobber gjerne med det nåværende trenerapparatet, for jeg trenger erfaringen deres. Så vil jeg forsøke å finne én, to eller tre personer som kan komme inn, men brexit-reglene gjør at det ikke er så lett. Mange av mine tidligere kollegaer er på langvarige kontrakter i store klubber, så vi må være litt smarte for å finne riktige folk. Jeg håper å ha dem på plass i løpet av et par uker, sier han foran en hektisk periode.

United spiller sju kamper til innen desember er omme.