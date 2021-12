Hamilton hardt ut mot Saudi-Arabias homolover: – Skremmende

En rekke menneskerettighetsorganisasjoner, deriblant Human Rights Watch (HRW), har publisert pressemeldinger rettet mot Formel 1. Der blir sporten anklaget for å være medskyldig i såkalt sportsvasking ved å gjennomføre konkurranser i landet.

Sportens største stjerne har snakket ut om menneskerettighetssituasjonen i landet tidligere, og nå har Hamilton gjort det igjen.

– Om jeg føler meg komfortabel her? Det vil jeg ikke si, sier han, ifølge The Guardian.

– Det er ikke mitt valg å være her. Sporten har tatt det valget, legger han til.

Hamilton kaller lovene for «skremmende» og oppfordrer Formel 1 til å ta opp menneskerettighetsutfordringer i landene som motorsportsirkuset reiser til.

I Saudi-Arabia kan man bli straffet med fengsel eller pisking om man er i et forhold med en med samme kjønn. Myndighetene i landet er også anklaget for å undertrykke dissidenter og kritikere i tillegg til LHBTQ-personer.

I fjor inngikk Formel 1 en lukrativ avtale med Saudi-Arabia som ifølge flere medier er verdt over 450 millioner kroner. Den innebærer at det vil bli holdt VM-løp i landet én gang årlig de kommende ti årene.

Kjører med regnbuehjelm

Amnesty International har dokumentert sakene til 64 personer i Saudi-Arabia som er blitt tiltalt for å ha brukt ytringsfrihet, foreningsfrihet og forsamlingsfrihet mellom 2013 og 2021. Ifølge organisasjonen er 39 av dem fortsatt fengslet, mens noen av dem er løslatt i påvente av nye siktelser. Blant dem er menneskerettighetsforkjempere, politiske aktivister og journalister.

I forrige VM-runde i Qatar, hvor ekteskap blant likekjønnede også er ulovlig, var Hamilton iført en hjelm med regnbuefargene. Den har han lovet å bruke igjen i Saudi-Arabia.

– Idretten og vi er forpliktet til å sørge for at vi prøver å øke bevisstheten for visse problemer vi har sett, spesielt menneskerettighetene i disse landene vi skal til, sa Hamilton før løpet i Qatar.

Også fire ganger verdensmester Sebastian Vettel vil vise sin støtte og ikle seg klær i regnbuefarger i helgen.

Khashoggis enke reagerer

Enken til den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi har rettet en oppfordring til Justin Bieber, som etter planen skal stå på scenen i forbindelse med VM-runden i Jeddah.

– Avlys opptredenen i Saudi-Arabia 5. desember! Dette er en unik mulighet til å sende en beskjed til verden om at ditt navn og ditt talent ikke skal brukes for å gjenopprette ryktet til et regime som dreper kritikerne sine, skrev Hatice Cengiz i Washington Post sist uke.

Cengiz var Khashoggis forlovede da han ble drept i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i 2018.

Saudiarabiske myndigheter har så langt ikke besvart Hamiltons utspill eller gitt et motsvar til anklagene fra de forskjellige menneskerettighetsorganisasjonene.

Max Verstappen leder med åtte poeng på Hamilton før sesongens to siste VM-runder.