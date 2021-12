Venstre fremmer forslag om diplomatisk boikott av idrettsarrangementer

I et representantforslag fra Venstre-leder Guri Melby og Grunde Almeland foreslås det at «Stortinget ber regjeringen sikre at ingen representanter for det offentlige Norge besøker vinter-OL eller de paralympiske lekene i Beijing i 2022.»

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har allerede meddelt at hun reiser til Paralympics i Kina i mars 2022. En annen statsråd vil representere Norge under OL en måned tidligere.

Venstre-representantene vil også at Norge mer generelt tar i bruk diplomatisk boikott som virkemiddel når idrettsarrangementer blir organisert av autoritære regimer. Dette innebærer at Norge ikke sender offisielle representanter til arrangørlandet, som statsminister og statsråder.

– Autoritære regimer bruker internasjonale idrettsarrangementer for å styrke sin egen posisjon i eget land og internasjonalt … Siden «sportsvasking» er blitt et stadig mer utbredt fenomen, bør regjeringen ta en prinsipiell gjennomgang av sin holdning til å sende representanter for fellesskapet til konkurranser organisert av autoritære regimer, skriver Melby og Almeland i forslaget.

På spørsmål i Stortingets spørretime har Trettebergstuen sagt at regjeringen ikke anser diplomatisk boikott som et klokt virkemiddel. Det slår ikke Venstre seg til ro med.