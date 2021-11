Danmarks beste orienteringsløper legger opp

Alm venter barn til våren og har bestemt seg for å avslutte orienteringskarrieren.

– Det var en vanskelig avgjørelse, men jeg har vært med så lenge at det skal stadig mer til for å motivere meg. Når jeg merker at jeg ikke lenger vil satse 100 prosent, får jeg heller gi meg. Jeg er lykkelig for å ha blitt gravid, for det har vært mitt største ønske, sier Alm til Danmarks o-forbunds nettsted.

Hun har vært landslagsløper siden 2007 og har totalt vunnet 23 medaljer i VM og EM. I 2015 vant hun VM-gull i både sprint, sprintstafett og stafett. Hun dominerte sprintøvelsen og vant ytterligere tre VM-gull på rad. I 2017 og 2018 ble det også VM-sølv på langdistanse.

– Jeg har oppnådd mye mer enn jeg våget å drømme om, sier 33-åringen, som satte punktum med VM-bronse på sprint i Tsjekkia i sommer.

Hun gjorde også et forsøk på å kvalifisere seg til OL som 5000-meterløper, men koronautsettelsen av Tokyo-lekene veltet den planen.