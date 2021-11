Granerud sesongåpnet med tredjeplass og seier i russiske Nizjnij Tagil forrige helg, men har ikke fått det til å stemme i Ruka.

I fredagens kvalifisering endte han på 53.-plass, og 58.-plassen søndag var heller ikke godt nok til å være blant de 50 som får hoppe senere søndag i Ruka.

– Det kjente ut som jeg fikk vanskelige forhold. Jeg gjør et OK forventet hopp, men veldig kjedelig når vi kjører med fryktelig lav fart. For meg under de forholdene ble farten for lav. Hadde jeg hatt selvtilliten til Lanizsek så kunne det gått bedre. Det er dødelig med fryktelig mye bakvind i denne bakken. Så hopper jeg ikke godt nok til å klare meg videre, forklarte Granerud overfor Viaplay.

– Jeg er mer skuffet nå enn fredag. Da fungerte ingenting. Nå kjentes det fint ut, trøstet han seg med.

Daniel André Tande var beste norske på en 17.-plass. Robert Johansson, Fredrik Villumstad, Marius Lindvik og Johann André Forfang klarte også å kvalifisere seg.