Johaug revansjerte seg mot Karlsson – Weng på pallen

Det var Johaugs 78. verdenscupseier. I mål var hun 7,8 sekunder foran Karlsson.

– Jeg er veldig glad for at jeg gikk. Jeg trenger skirenn og fart i kroppen. Jeg hadde en veldig god dag i dag, det klaffet mer. Jeg kjente at gårsdagen gjorde meg godt, sa Johaug til Viaplay.

Kulden utsatte rennet, og mange valgte å stå over.

Johaug måtte gi tapt for Karlsson lørdag. Det var Johaugs første 10 kilometer klassisk i verdenscupen på seks år uten å vinne. Søndag ble det jubel i OL-sesongen hvor vi trolig vil få se mange dueller mellom de to lysluggene framover.

Halvveis ute i rennet var forspranget til Karlsson på 13,7 sekunder tatt inn for Johaug. Etter hvert opparbeidet skøytet hun seg opp og skaffet en luke ned til den svenske stjernen og vant kontrollert i sprengkulden i Ruka.

– Ja, jeg skal love deg at denne seieren smaker veldig godt, i hvert fall etter i går. Man begynner å tvile litt på form og oppkjøringen. Det var godt å få gode svar i dag, sa løperen fra Dalsbygda.

Heidi Weng gikk seg opp og sørget for at det ble to norske på pallen av de to norske løperne som stilte til start. Hun endte opp med dagens beste tid i frostrøyken i Finland.

– Jeg følte jeg kunne gå og gå. Tre runder var det helt fantastisk, så ble jeg sperret inne litt der jeg tenkte å rykke, men det var like greit, for jeg fikk det selv og måtte stole på spurten, sa Weng, som gikk søndagens renn med to luer.

– Jeg var så svett. Jeg hadde altfor mye tøy på meg! sa hun.

– Merkelig dag

Lotta Udnes Weng, Ragnhild Haga og Anna Svendsen meldte pass tidligere på dagen på grunn av kulden i Ruka.

Tidlig søndag morgen var det rundt 20 minusgrader på stadion. Grensen for å starte et verdenscuplangrenn over 10- og 15 kilometer er nettopp 20 minusgrader.

– Dagen har vært utrolig merkelig på alle vis. Nå er vi kjempeglad for at Heidi og Therese valgte å gå. Det ble en fin avslutning på en litt spesiell helg, sa landslagstrener Ole Morten Iversen.

Karlsson hadde store problemer med kulden lørdag, men valgte likevel å gå søndagens renn og jakte på sin tredje verdenscupseier. Og det begynte bra for svensken.

Ved første passering på 1,1 kilometer hadde Karlsson økt ledelsen med nesten to sekunder ned til Johaug.

Kontrollert

Etter den første runden (2,5 kilometer) hadde Johaug gått seg noe opp og sørget for at forspranget var som før start på 13,5 sekunder. En tredel ut i løpet var differansen på under 10 sekunder, og halvveis var det dødt løp. Bak hadde samtidig Weng kjørt seg opp og kjempet om tredjeplassen.

Etter 6 kilometer forsøkte Johaug seg, men klarte ikke helt å riste av svensken. Ledelsen ble etter hvert 5 sekunder for Johaug, men Karlsson ga ikke opp. Likevel ble det for langt opp for 22-åringen mot slutten.

Weng vant duellen mot Krista Pärmäkoski, Rosie Brennan, Ebba Andersson, og Katharina Hennig og tok tredjeplassen.