Haaland tilbake med et smell – scoret i comebacket

Lørdag var han tilbake da han ble byttet inn mot Wolfsburg for målscorer Donyell Malen etter 72 minutter. Da hadde hans lagkamerater snudd 0-1 til 2-1 etter scoringer av Emre Can og Malen. Wolfsburgs Wout Weghorst sendte vertene i føringen allerede før to minutter var spilt.

Haalands comeback gjorde han på klassisk vis. Etter få sekunder fikk nordmannen sitt første touch som var et skudd på mål. Avslutningen med høyrefoten gikk dessverre for jærbuen rett på keeper. Åtte minutter etter innbyttet kom scoringen. Haaland frigjorde seg i feltet, kastet fram en fot og ekspederte innlegget fra Julian Brandt i mål.

Med det har Haaland scoret utrolige 50 mål på 53 kamper i Bundesliga.

Respons på feiringen

Haaland feiret målet ved å sette seg på kne og peke på tribunen. TV-kameraene plukket opp en Wolfsburg-supporter som ikke var like glad som nordmannen og viste trolig det som var en av de lengste fingrene sine under votten tilbake til Haaland.

Det var Haalands tiende scoring for sesongen. Kampen endte 3-1.

I minuttene før Haalands scoring var Wolfsburg i en god periode og var ved flere anledninger nær en utligning. Haalands mål endte all tvil.

Lei skade

Etter 0-4-tapet for Ajax i mesterligaen for en drøy måned siden har Haaland vært ute av spill med en hofteskade.

Haalands skade gjorde at kraftspissen gikk glipp av Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamper mot Latvia og Nederland, samt flere viktige kamper for Dortmund, som ikke tok seg videre i Champions League. I Dortmund-leiren var det på et tidspunkt frykt for at han ikke ville spille mer dette kalenderåret.

Neste helg venter en enda større oppgave for Haaland og Borussia Dortmund når Bayern München står på motsatt banehalvdel.