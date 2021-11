Revansjlysten Jansrud: – Kjipeste situasjonen jeg har vært i som idrettsutøver

Én pallplass i verdenscupen ble fasiten for Jansrud forrige sesong. Det er ikke hverdagskost for en av Norges mest meritterte alpinister. Han er den første til å innrømme at det var tungt.

På spørsmål fra NTB om han kan peke på hva som gikk galt, svarer Jansrud:

– Det er veldig sammensatt. Jeg kom ut av en sesong i fjor der jeg følte at det var småting som ikke ville seg på flere områder. Jeg kjørte teknisk dårlig på ski og følte meg ukomfortabel i treningssituasjoner.

– Sammenligner jeg med magefølelsen jeg har hatt tidligere år, kjente jeg at dette er jeg ikke god nok på. Det er kanskje den kjipeste situasjonen jeg har vært i som idrettsutøver. Kommer du tilbake fra skade, kan du alltids klare å fortelle deg selv at du trenger litt tid. Det å bare kjøre dårlig på ski er ikke en veldig kul greie å gjøre, tilføyer Vinstra-gutten.

Tunge telefoner

I møtet med NTB utenfor Vigelandsparken i Oslo, kun en liten spasertur fra hjemmet der han har bosatt seg med samboeren Benedikte og datteren Frøya, er smilet som vanlig på plass.

Jansrud vedgår samtidig at han kjente på ansvar overfor de hjemme da det buttet som verst sist vinter.

– Det er veldig enkelt å akseptere at du ikke er god nok fordi noen andre har tatt steg, men legger du på at du er borte fra familie og barn, og at dette har gått fra lidenskap og hobby til at pappa må dra på jobb … Benedikte ville jo helst at jeg skulle være hjemme, og det skjønner jeg også, og da er det ikke gøy, sier alpinprofilen og fortsetter:

– Det å da ta telefonen hjem og si at dette ikke går som jeg ønsker, kjente jeg mer på. Det synes jeg var ubehagelig. Da møter du to valg. Enten må du stoppe karrieren og være pappa, eller så må du ta tak og endre noe. Det er der vi er nå.

På spørsmål om han vurderte å runde av karrieren, svarer 36-åringen at det nok kunne vært fristende å gjøre det, men at han aldri har vært helt den typen. Målet er å avslutte et innholdsrikt toppidrettsliv, som mest stor sannsynlighet er over til våren, med stil.

Suksess i Beijing-OL om noen måneder står høyt på ønskelista. Deretter kan det fort bli avskjedsrenn på hjemmebane i Kvitfjell.

Ryddet av veien

Forutsetningene for å runde av karrieren med et smell er så absolutt til stede. Problemene som preget forrige sesong, er tatt tak i og forhåpentlig ryddet av veien.

– Jeg føler de endringene jeg har gjort fra min side, har vært veldig bra. Jeg føler meg på et helt annet sted nå enn på samme tid i fjor. De er litt deilig, smiler Jansrud.

Konkret har han blant annet tatt tak i utstyrsbiten. Den jobben begynte allerede i mars, da det ble tydelig at noe måtte gjøres.

– Det har båret frukter, synes jeg. Og så har vi gjort litt endringer på barmarkstreningen. Vi har hatt litt annet fokus. Det blir veldig teknisk. så det er ikke så spennende, men til sammen har det gjort at jeg har hatt en veldig bra høst. Jeg føler meg på et helt annet sted.

– Du høres veldig positiv ut?

– Jeg er veldig positiv også. Med mine meritter skulle det tilsi at jeg kjører fort på ski også, men her kommer det en «disclaimer» fra meg. Det er ingen garantier her, og jeg er veldig usikker på om magefølelsen min nå stemmer med den jeg hadde for tre år siden; at jeg på en god dag henger med uansett, og på en dårlig dag er man likevel topp fem, sier Jansrud.

For gammel?

Usikkerheten han kjenner på handler blant annet om alder.

– Bekymringen her ligger i at jeg bare er blitt for gammel. Det blir litt som 40-åringer som spiller volleyball og ryker akillesen sin. De føler seg helt konge, og så er det ett feilsteg og så ryker det. Det er der bekymringen ligger, at man bare ikke har det som trengs lenger, ler Jansrud – og er rask med å legge til:

– Men man blir litt sta som idrettsutøver også, så inntil videre føler jeg selv at det er noe å hente.

Første pekepinn på hvor han står mot verdenseliten, får Jansrud i canadiske Lake Louise. Der kjøres det fartsrenn i verdenscupen fredag, lørdag og søndag.

Deretter går det slag i slag fram til sesongens høydepunkt, OL i Beijing i februar. Det blir Jansruds femte og siste olympiske leker. Han har tatt medalje i de fire foregående.