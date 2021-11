Håndball-VM: Arrangøren venter fortsatt på vaksinebekreftelser

– Jeg har en klar formodning om at dette ordner seg. Vi må ha respekt for at alle deltakernasjonene ikke har like velfungerende organisasjoner, sier Per Bertelsen i IHF-styret til NTB.

12. november kom IHF på banen med regelverket rundt deltakerne og annet personell for VM. Klargjøringen ble kommunisert for sent, ifølge mange i håndballmiljøet.

Det er krav om fullvaksinering for å komme inn i mesterskapsboblen. Det skal ha skapt utfordringer for flere nasjoner like før avreise.

– Enkeltdeltakere som ikke kan bekrefte vaksinering med de rette papirene i tide, kommer til å bli strøket fra mesterskapet, sier Bertelsen.

VM for kvinner skal for første gang ha hele 32 deltakere. Det betyr for eksempel at Iran (i Norges gruppe) debuterer i et verdensmesterskap.

Spania kaster i gang på hjemmebane i Torrevieja mot Argentina onsdag 1. desember. Norges første kamp spilles mot Kasakhstan i Castelló to dager senere.