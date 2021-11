NRK-pågripelsene har gått verden rundt: – Vi trenger mer kritisk journalistikk om Qatar

Onsdag kom Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani tilbake til Norge etter å ha blitt pågrepet på reportasjereise i Qatar. Der ble de sittende i avhør og ble holdt i over 30 timer før de ble løslatt.

De fikk ikke tilbake kameraer og annet utstyr de hadde med seg.

– Saken viser Qatars sanne ansikt og hvordan de opererer. Det viser at vi trenger mer kritisk journalistikk rundt Qatar og fotball-VM neste år, ikke mindre. Jeg håper ikke vi lar oss kneble og bli skremt av slike opplevelser, selv om det er skremmende for dem som opplever det, selvfølgelig, sier Reidar Sollie til NTB. Han er leder av Norske Sportsjournalisters Forbund og til daglig sportssjef i Dagsavisen.

Han vil ikke fraråde journalister å reise til Qatar, slik det danske journalistforbundet gjorde onsdag.

– Denne episoden viser at det verste som kan skje, er hvis man blir skremt og kneblet av slike opptrinn som dette, påpeker Sollie.

Tror på mer dekning

Sollie har selv kontaktet det internasjonale sportsjournalistforbundet AIPS og laget en kort artikkel han håper forbundet vil spre videre.

Allerede har de største internasjonale nyhetsbyråene som Reuters, AFP og AP omtalt hendelsen. The Guardian er blant de internasjonale mediene som også har skrevet om pågripelsene.

Sollie tror dekningen nasjonalt og internasjonalt av det kommende mesterskapet blir mer omfattende.

NRKs sportssjef Egil Sundvor sier til NTB at rikskringkasteren, som har de norske VM-rettighetene sammen med TV 2, skal tilbake til golfstaten.

– Det er viktig at det er stadig nye journalister, enten fra NRK eller andre mediehus, i Qatar etter dette, sier han.

Ikke boikott

Det samme svaret er gjennomgående også fra andre store norske medier. På spørsmål om man heller burde tenke i retning av boikott av VM neste år, er svaret klart.

– Vi må skrive om det som skjer på banen og vi må skrive om det som skjer utenfor banen på en kritisk måte, sier VGs sjefredaktør Gard Steiro.

Ingen av mediene NTB har vært i kontakt med mener boikott av selve mesterskapet er en god idé.

– Det er viktigere enn noen gang å være til stede og sette søkelys på forholdene i Qatar, kommenterer TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen til NTB.

– Det siste døgns hendelser, endrer ikke våre planer om å være til stede under VM. Det er heller slik at det styrker behovet for kritisk journalistikk, og tilstedeværelse, sier redaksjonssjef Matias Ytterstad i Dagbladet.

– Vi ser behovet for en kritisk dekning av mesterskapet, både i forkant og under selve mesterskapet. Vi har fulgt situasjonen over lengre tid og kommer til å fortsette med det fram til mesterskapet starter, svarer Nettavisens nyhetsredaktør Charlotte Østby Sundberg.

– Gjorde det vi sa

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen understreket onsdag NRKs uavhengige rolle.

– NRK gjorde det vi sa vi skulle gjøre. Vi skal både bringe fram idretten, men også drive kritisk og undersøkende journalistikk. Vi skal være til stede i Qatar. Vi skal fortelle historiene om det som skjer der. Både de positive og de mer kontroversielle og krevende sidene. Det har Egil Sundvor sagt hele tiden, og det var oppdraget til Halvor og Lokman, sa Eriksen.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) verken beklaget eller kritiserte det qatarske regimet etter pågripelsene. Det reagerte Eriksen på.

– Jeg trodde nesten ikke det jeg leste. Det ser ikke ut som de har skjønt hva som skjedde. At et team på to journalister altså blir arrestert, fengslet, fratatt alt utstyr og nektet å ringe verken arbeidsgiver eller familie, står selvsagt overhodet ikke i forhold til den påstanden om at de skal ha filmet på feil sted, sier han.