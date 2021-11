Femte strake Liverpool-seier – Milan slo Atlético og duket for drama

Liverpool var allerede gruppevinner før onsdagens møte med Porto, og Jürgen Klopp sparte noen stjerner.

– Noen trodde kanskje vi ville ta det rolig, men slikt gjør ikke vi. Anfield var utsolgt, og vi ville prestere, sa Klopp etter seieren.

– Det var litt hektisk i første omgang, og det er litt typisk med et lag som ikke er samspilt.

Det var midtbaneelegant Thiago som sto for den første scoringen i kampen. Etter en jevnspilt 1. omgang fikk Liverpool dødball like etter pause.

Etter innlegget spratt ballen ut til Thiago, som fra 25 meter ladet skuddfoten og hamret en markkryper i hjørnet. Etter scoringen tok Liverpool mer tak i kampen og kom til flere muligheter uten at Porto hadde så mye å svare med.

Liverpools storscorer Mohamed Salah ville ikke gå tomhendt av banen og doblet ledelsen etter 70 minutter. Kaptein Jordan Henderson fant egypteren, som fintet bort en forsvarer før han la ballen i hjørnet. Det var hans sjette mesterligascoring i høst.

Det endte med 2-0-seier til de rødkledde som ennå har til gode å avgi poeng i årets mesterliga.

Milan-seier

I Madrid var det Milan som var mest avhengig av seier. Etter en jevnspilt kamp med gode muligheter til begge lag stanget innbytter Junior Messias i sin mesterligadebut inn vinnermålet etter 87 minutter. Brasilianeren fikk gå opp helt uhindret mellom to passive forsvarere.

Innlegget kom fra Franck Kessié, som ble kåret til banens beste.

– Dette er veldig viktig for oss. Det var vår første mesterligaseier i høst. Vi må fortsette slik, sa han.

I 1. omgang fikk Milan-back Theo Hernández en stor mulighet, men ballen gikk like utenfor. Like etter pause var Thomas Lemar nær for de spanske vertene, men Milan-keeper Ciprian Tatarusanu reddet fint.

Etter 70 minutter fikk begge lag hver sin monstersjanse. Først reddet Stefan Savic Tiemoue Bakayokos forsøk med kneet, før Rodrigo De Paul ble stoppet av en igjen mesterlig Tatarusanu.

Drama til sist

Begge lag hadde gode muligheter uten å overliste hverandres målvakter, og det så lenge ut til at det skulle ende 0-0. Det ville ikke Milan, som med tap ville vært helt ute, ha noe av.

Dermed lever gruppen foran den siste runden. Liverpool er videre som gruppeener, men bak er det helt åpent. Porto har fem poeng og møter Atlético, som har fire, i siste kamp.

Milan, også på fire poeng, møter gruppevinner Liverpool og trenger seier for å ha håp om avansement.