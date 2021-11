Landslagsdebut for Solskjærs datter da J19-landslaget tapte for England etter 3-0-ledelse

Karna Solskjær har herjet på Manchester Uniteds U21-lag. Hun fikk sine første landslagsminutter for Norge da hun ble byttet inn i det 78. minutt, rett etter at England scoret det som ble vinnermålet.

Det skjedde noen dager etter at faren fikk sparken som manager i den engelske storklubben.

Hege Riises lag fikk en fantastisk start og sjokkerte motstanderen med tre mål på ni minutter fra det 11. til det 20. minutt. Dermed sto det tidlig 3-0 til Norge i Vila Real de Santo Antonio på Algarve-kysten.

Målshow

Synne Amdahl Brønstad startet målshowet med et frispark i krysset. Emma Braut Brunes doblet ledelsen da hun nikket inn en frisparkserve fra Irene Dirdal, og Linnéa Solvoll Laupstad avsluttet et flott norsk angrep med 3-0-målet.

Så tok Everton-spiller Grace Clinton ansvar for England. Hun reduserte to ganger før pause og hadde også et distanseskudd i tverrliggeren. I det 49. minutt fullførte Clinton sitt hattrick da hun brøt et norsk tilbakespill, rundet keeper og utlignet til 3-3.

Nesten Solskjær-mål

Norge hevet seg igjen og hadde gode sjanser til å score, men det var innbytter Sarah Brasero Cruz som ble matchvinner for England kvarteret før slutt.

Både Iris Omarsdottir og Karna Solskjær hadde gode sjanser til å berge uavgjort, men lyktes ikke. Solskjær nikket rett utenfor på et hjørnespark fra Dirdal tre minutter før full tid.

Norge spiller en kamp til under oppholdet i Portugal. Det er mot Nederland fredag.