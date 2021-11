Det bekrefter håndballstjernen overfor danske TV2.

– Jeg har et behov for å spille i en annen liga. Og så er det en god klubb med gode ambisjoner, og jeg fikk et utrolig godt inntrykk av Jesper Jensen (trener) da jeg snakket med ham, sier Mørk til kanalen.

– Jeg ønsker å utfordre meg selv med å spille på et lag der det er mange gode spillere, fortsetter hun.

Mørk vant mesterligaen, serien og NM med Vipers sist sesong. Hun returnerte til Norge i 2020 etter flere sesonger i Ungarn og Romania. Neste år går altså ferden utenlands igjen.

Mange norske lagkamerater

Ifølge TV2 har Mørk undertegnet en toårskontrakt med Esbjerg. Der blir hun lagvenninne med Henny Reistad, som forlot Vipers til fordel for den danske klubben sist sommer.

Også Kristine Breistøl, Marit Malm Frafjord, Vilde Ingstad, Marit Røsberg Jacobsen og Sanna Solberg-Isaksen spiller for Esbjerg. Frafjord legger imidlertid opp etter inneværende sesong.

Mørk sier at hun er full av ambisjoner foran klubbskiftet neste sommer.

– Jeg kommer ikke til Esbjerg bare fordi det er deilig å bo i Danmark. Jeg kommer fordi jeg vil bli bedre, og jeg kan se at Esbjerg er et godt lag som kan utfordre de beste i Champions League. Jeg kommer fordi jeg har lyst til å vinne, sier den hardtskytende bakspilleren.

Tittelgrossist

Mørk hadde en kort periode som Aalborg-spiller som 16-åring i 2007, men flyttet tilbake til Oslo og spilte i den norske ligaen de påfølgende ni årene.

Hun har vunnet mesterligaen fem ganger med tre forskjellige klubber (Larvik, Györ og Vipers), og hun har også vunnet en rekke ligatitler samt mesterskapsmedaljer med Norge. Mørk regnes som en av verdens beste spillere på kvinnesiden.