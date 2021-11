Arne Scheie om Solskjær-sparkingen: – Veldig trist

Søndag kom bekreftelsen fra klubben på at Ole Gunnar Solskjær ikke lenger er manager i Manchester United. Bekreftelsen kom etter lagets pinlige 4-1-tap mot Watford lørdag.

– Det er veldig trist at han er ferdig som manager for Manchester United, men jeg kjenner godt til mekanismene i fotball. Det blåser tøft på toppene når man ikke vinner fotballkamper, sier tidligere NRK-kommentator Arne Scheie til VG.

– Skuffende

Han sier til avisen at resultatet mot Watford var spesielt skuffende.

– Jeg hadde stor tro på at dette skulle snus mot Watford, som ikke er et topplag. Men forestillingen i går ga ikke bud på at det var veldig mange fremskritt. Det var skuffende å se Manchester United, som gjorde det vanskelig for seg selv med Harry Maguires utvisning, sier Scheie.

Han håper nå kristiansunderen velger å komme hjem til Norge for å trene et norsk lag. Utsiktene for en ny toppjobb i Premier League tror Scheie ikke er like store. Solskjær har ledet Molde to ganger.

– Umulig å styre skuta

– Det er som forventet etter det som har skjedd den siste tiden. Det har blitt for mange ydmykende tap - tap i det hele tatt. Det ser ut som ta spillergruppa hadde gitt opp Solskjær sitt prosjekt, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til Dagbladet.

Med-kommentator i TV 2 Kasper Wikestad mener Solskjær etterlater seg et bedre lag enn da han tiltrådte.

Han har tatt tøffe valg underveis. Noe har han bommet på. Mye har han truffet på.Om Man Utd treffer på neste ansettelse, så kan de være med å utfordre etterhvert.For Solskjær leverer fra seg dette laget i langt bedre forfatning enn han tok det i mot. Det fortjener han ros for — Kasper Wikestad (@KasperWikestad) November 21, 2021

Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft sier til VG at Solskjær-avgangen måtte komme.

– Det var helt sikkert en lettelse. De siste par måneden er det klart at det var helt umulig å styre denne skuta. Det har vært en veldig tøff periode, sier Fjørtoft til VG.