Ole Gunnar Solskjær ferdig som Manchester United-manager

Det bekrefter United i en uttalelse. 1-4-tapet mot Watford lørdag ble Solskjærs siste kamp i managerstolen.

«Ole vil alltid være en legende i Manchester United, og det er synd at vi nå har måttet ta denne vanskelige avgjørelsen. De siste ukene har vært skuffende, men de må ikke overskygge jobben som er blitt gjort over de siste tre årene for å gjenoppbygge grunnlaget for langsiktig suksess», skriver storklubben.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager. Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

Avgangen skjer etter at Solskjær har vært under et tøft press i lengre tid som følge av svake resultater og prestasjoner. Michael Carrick leder United i de neste kampene inntil en midlertidig manager er på plass ut sesongen. Han har vært assistenttrener under Solskjær.

Kristiansunderen hadde betydelige ressurser til rådighet for å forsterke spillerstallen i sommerens overgangsvindu. Inn portene på Old Trafford kom blant andre stjerneforsvareren Raphaël Varane og Jadon Sancho.

I tillegg ble Cristiano Ronaldo signert på tampen av vinduet for å forsterke United-stallen. Det skapte ytterligere forventninger til hva Solskjærs mannskap kunne få til denne sesongen.

Ole Gunnar Solskjær fikk på tampen av overgangsvinduet storstjernen Cristiano Ronaldo tilbake til klubben. Da økte forventningene, samtidig som Solskjær åpenbart slet med å tilpasse laget rundt portugiseren. Foto: Dave Thompson / AP / NTB Foto: NTB

Bunnpunktet

Etter en lovende start ble det kraftig brems på poengfangsten. Bunnpunktet ble nådd da United ble ydmyket 0-5 mot Liverpool på Old Trafford. Det oppgjøret omtalte Solskjærs som den mørkeste dagen i hans tid som manager i klubben.

Han var samtidig tydelig på at han fortsatt var rett mann til å lede United. Rundt ham haglet kritikken.

Situasjonen ble verre da neste hjemmekamp ga 0-2-tap mot byrivalen Manchester City. United ble fullstendig utspilt, men Solskjær overlevde gjennom landslagsoppholdet. 1-4 mot opprykkslaget Watford på direkten fikk til slutt United-ledelsen til å ta grep.

Solskjær ble ansatt som midlertidig United-manager like før jul i 2018. Han erstattet da José Mourinho. Tre dager senere debuterte han med 5-1-seier over Cardiff.

Også de fem neste ligakampene ble vunnet. Seks strake seirer etter en tiltredelse hadde kun managerlegenden Matt Busby klart før Solskjær. Året var 1946.

Berg-og-dal-bane

Den sterke starten skapte optimisme, men en svak avslutning på ligasesongen gjorde at Solskjærs mannskap endte på sjetteplass.

Ett år senere var fasiten hyggeligere. Tredjeplass i ligaen i 2019/20-sesongen ble sett på som et tegn på at Solskjærs prosjekt hadde vind i seilene. Da status ble gjort opp for 2020/21-sesongen, hadde United kun byrival Manchester City foran seg på tabellen.

Inneværende sesong ble derfor sett på som sesongen et ytterligere forsterket Solskjær-mannskap skulle gjøre det helt store, men i stedet har høsten vært en berg-og-dalbane. Periodevis har bølgedalene vært svært dype.

Det kostet Solskjær jobben.

Fakta om Solskjærs opp- og nedturer i Manchester United Ole Gunnar Solskjær har hatt en variabel tid som Manchester United-manager. Dette er høydepunktene: Vikartiden (2018/19): * 19. desember: Solskjær ansettes som midlertidig manager ut sesongen. United vinner 5-1 borte mot Cardiff tre dager senere. * 29. januar: Etter åtte strake seirer i ulike turneringer stopper Solskjærs perfekte rekke med 2-2 mot Burnley. * 12. februar: Solskjær taper for første gang med 0-2 for Paris Saint-Germain i mesterligaen. Tre uker senere vinner United 3-1 i Frankrike og går videre til kvartfinalen. * 10. mars: United får sitt første serietap under Solskjær (0-2 for Arsenal borte). Seks dager senere blir laget slått ut i FA-cupen av Wolverhampton. Ansettes permanent: * 28. mars: Solskjær får en treårskontrakt. Det blir starten på en elendig sesongavslutning. I ligaen vinner United kun to av sine åtte siste kamper (2-2-4), og i mesterligaen blir det 0-4 sammenlagt for Barcelona. * 5. mai: Uniteds sjanser for en mesterligaplass er borte med 1-1 mot Huddersfield. Solskjærs menn ender på 6.-plass. 2019/20: * Sommeren: Forsterker med blant annet Harry Maguire som tidenes dyreste midtstopper. Flere profiler blir solgt eller lånt ut. * Høsten: United åpner med 4-0 over Chelsea, men vinner deretter kun to av sine ti neste ligakamper. For første gang er Solskjær under press. Laget ligger på 10.-plass tidlig i november, men blir gruppevinner i europaligaen. * Vinteren: Solskjær får pusterom ved å slå Tottenham og Manchester City på få dager i desember, men de ustabile resultatene fortsetter. * 22. januar: Det spøker for Solskjær etter 0-2 hjemme for Burnley. Den siste halvannen måneden har han kun vunnet tre av ni ligakamper. * 29. januar: Bruno Fernandes blir hentet fra portugisisk fotball. Han blir et vendepunkt for United, som fullfører ligasesongen ubeseiret (9-5-0). * 26. juli: United sikrer 3.-plassen og comebacket i mesterligaen i siste ligarunde. Solskjær får godkjent-stempel i engelske medier. Ledet også laget til tre semifinaler (europaliga, FA-cup og ligacup). 2020/21: * Sommeren: Solskjær får ikke helt de signeringene han håpet på. United henter Donny van de Beek, og i siste liten kommer stjernespissen Edinson Cavani inn dørene. * Høsten: Kritikken er hard etter en fæl seriestart. United taper tre av de seks første kampene (deriblant 1-6 for Tottenham). Solskjær slår tilbake og går ubeseiret i 13 strake ligakamper. * Vinteren: United ryker før jul ut av gruppespillet i mesterligaen. Det til tross for at laget imponerte i de to første kampene. Solskjær få mye tyn for exiten. * 12. januar: United topper Premier League og gjør det i tre runder. Flere uavgjortresultater de neste ukene ødelegger Solskjærs tittelhåp. * Våren: Solskjær tar en komfortabel 2.-plass, men en ujevn avslutning gir mester Manchester City en luke på tolv poeng. * 26. mai: United taper europaligafinalen mot Villarreal på straffer og får nok en troféløs sesong. United røk ut i kvartfinalen i FA-cupen og semifinalen i ligacupen. 2021/22: * Sommeren: Solskjærs kontrakt forlenges med to år. United betaler store summer for Jadon Sancho og Raphaël Varane. I tillegg gjør Cristiano Ronaldo comeback. * Høsten: 5-1 over Leeds gir Solskjær en flott seriestart. Den blir fulgt opp med tre seirer og én uavgjort. Ronaldo scorer flere mål, men spillet får kritikk. * 14. september: Første tap kommer mot Young Boys i mesterligaen. Nå kommer nedturene tett med tap for West Ham (ligacup), Aston Villa og Leicester. * 24. oktober: Liverpool ydmyker United og vinner 5-0 på Old Trafford. Solskjærs usikre framtid blir oppslag verden rundt. * 30. oktober: Slår tilbake med 3-0 borte mot Tottenham. Seieren gir et ørlite pusterom, og noen dager senere blir 2-2 berget på overtid mot Atalanta i Italia. * 6. november: 0-2-tap og rundspilt blir fasiten i derbyet hjemme mot Manchester City. Solskjær får tillit gjennom landslagspausen. 20. november: Nytt bunnpunkt i en 1-4-fadese mot Watford. 21. november: Solskjær får sparken som United-manager.

48-åringen forlater Manchester United uten å ha ledet klubben til ett eneste trofé. Det er første gang at det skjer en United-manager siden Frank O'Farrell (1971-72). Finaletapet i europaligaen mot Villarreal sist sesong ble det nærmeste Solskjær kom tittelsuksess.

Som spiller var Solskjær i United mellom 1996 og 2007. Han avgjorde mesterligafinalen mot Bayern München på overtid i 1999.