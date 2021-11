BBC: Solskjær har ledet United for siste gang

Allerede natt til søndag skrev en rekke storaviser at Solskjær kom til få sparken. I morgentimene kastet også rikskringkasteren BBC seg på.

Det har ikke kommet noen bekreftelse fra United-leiren. Avgjørelsen om å avbryte samarbeidet med Solskjær skal ha blitt tatt på et hasteinnkalt styremøte. Ifølge The Times varte det i flere timer.

Ifølge samme avis regner klubben med å måtte betale ut 7,5 millioner pund i kompensasjon til nordmannen, som fikk ny treårskontrakt i sommer. Det tilsvarer om lag 90 millioner norske kroner.

Manchester United ble tidvis utspilt og tapte 1-4 borte mot opprykkslaget Watford lørdag. Det var lagets femte tap på sine sju siste kamper i Premier League.

Solskjær har ledet United siden desember 2018. Han forlenget med klubben så sent som i sommer.

Kristiansunderen kom for alvor under press da de rødkledde røk hele 0-5 hjemme mot erkerivalen Liverpool for snart en måned siden. I neste kamp på Old Trafford ble de overkjørt i et 0-2-tap for byrival Manchester City.

Darren Fletcher er ventet å lede Manchester United i tirsdagens bortekamp mot spanske Villarreal i mesterligaen, melder BBC og flere andre medier. Skotten er i dag teknisk sportsdirektør i klubben.

Saken oppdateres.