Det opplyser Norges Skiforbund i en melding etter at juryen møttes fredag ettermiddag for å diskutere situasjonen som har oppstått som følge av uværet.

– Vinden har skapt store ødeleggelser gjennom dagen, og vi gjør alt vi kan for å forberede arenaen for renn i morgen», sier arrangementssjef Terje Lund i skiforbundet.

Den voldsomme vinden på Beitostølen gjorde det umulig å gjennomføre den tradisjonsrike åpningssprinten fredag. Avgjørelsen ble tatt av rennledelsen etter et møte i morgentimene.

Da hadde det allerede begynt å blåse kraftig opp, og utover dagen var det ventet ytterligere vindøkning. De varslene skulle vise seg å holde stikk.

Plukker stein

Fredag ettermiddag ble det klart at vindens herjinger var voldsomme.

– Det er ikke så mye stadion igjen. Det har vært oppe i noen og tredve sekundmeter vind i kastene i dag, så selv om vi har festet alt, har ti centimeter med snø forsvunnet. Det gjør at alt løsner og løsner igjen og igjen. Nå har vi en kjempejobb, sier Lund.

Til tross for at vinden fortsatt var sterk i ettermiddagstimene, var aksjonen for å redde helgens renn i gang.

– Nå klokken 16 har vi dugnad med å plukke stein. Der har vi invitert rubb og stubb. Vi skal gå rundt og plukke stein i hele løypa. Så skal vi prøve å rigge arenaen på nytt kokken 20 i kveld. Da går vinden noe ned, forteller Lund.

– Fire dagers arbeid begynner vi med på nytt klokken 20, i håp om at vi skal kunne starte i morgen og gjennomføre programmet som avtalt, tilføyer han.

Ingen sprint

Fredag morgen ble telt og annet på skiarenaen sikret, og i tillegg valgte rennledelsen av sikkerhetsmessige hensyn å stenge hele stadionområdet. Det innebar at utøverne heller ikke kunne benytte løypene til trening fredag.

På spørsmål fra NTB fredag morgen sa rennleder Torbjørn Broks Pettersen at det ikke framsto som aktuelt å flytte det avlyste sprintrennet til lørdag eller søndag, på bekostning av et av helgens oppsatte distanserenn.

Juryen kom til samme konklusjon fredag ettermiddag.

Det avlyste sprintrennet er svært dårlige nyheter for spesialsprinterne, som i tiden som kommer skal kjempe om en plass i den norske OL-troppen. Nåløyet for å komme med til vinterlekene i Beijing er svært trangt.

Sprinten på Beitostølen ville vært en første anledning til å vise form. Et toppresultat kunne også gitt håp om plass i den norske troppen til verdenscupåpningen i finske Ruka neste helg.