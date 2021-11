Granerud vil vinne «alt»: – Rart å ha noe annet mål

Granerud kommer inn til årets sesong med forventninger etter at han sist sesong tok rekordmange elleve verdenscupseire og vant sammenlagt. Foran sesongåpningen i russiske Nizjnij Tagil er han naturligvis klar på at han gjerne fortsetter seierstrenden.

Sist sesongs hoppkonge sparer ikke på målsettingene før årets sesong. Det har han ifølge ham selv ingen grunn til å gjøre.

– Målet er å vinne verdenscupen sammenlagt. Det er hovedmålet, og som et underpunkt å vinne gull i OL, vinne hoppuka og skiflygings-VM, sier han til NTB.

– Vinne alt altså?

– Ja.

Offensiv

Han mener det ikke er tvil om hvorfor målsettingene må være som de er.

– Det hadde vært rart å ha mål om å hoppe dårligere enn i fjor, forklarer han.

På spørsmål om hvor mange verdenscupseire han har når han sitter på bommen i første konkurranse i OL, svarer han offensivt.

– Jeg er fornøyd om jeg har én seier, sier han når han har tenkt seg godt om, men fortsetter:

– Hvis jeg skal være litt offensiv så sier jeg fem.

Granerud har potensielt 13 mulige verdenscupseire foran OL i februar. Også hoppuka rundt nyttår er innlemmet der.

– Starte på nytt

Etter Graneruds elleve verdenscupseire sist, er det mange bakker han kommer inn i som tittelforsvarer. Det gleder han seg til, men vil samtidig ikke legge for mye i. Etter åpningsrennet i Russland skal de til Ruka i Finland. Der tok Granerud sin første verdenscupseier.

– Jeg tipper det blir litt spesielt. Jeg tror det blir en god følelse å komme dit igjen, men jeg prøver å ikke lete etter følelsen fra ting fra i fjor, sier han og fortsetter:

– Det er såpass vanskelig å gjenskape følelser i skihopping, så da tror jeg det er bedre å starte litt på nytt.

Koronasykdom

Slutten av sist sesong ble av den triste sorten for Granerud som fikk påvist korona under sluttfasen av ski-VM i Oberstdorf i mars. Han forteller at det har påvirket oppkjøringen til denne sesongen.

– Jeg måtte gjøre tilpasninger etter jeg hadde korona, men i det store og det hele har jeg gjort jobben jeg ønsket å få gjort.

– Jeg har fått gode svar. Jeg vant Sommer Grand Prix. Jeg føler jeg har forberedt meg godt. Totalpakken min er bedre enn i fjor, så det blir spennende å se om jeg kan «matche» stabiliteten.