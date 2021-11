Etter Ole Gunnar Solskjær og Uniteds meget svake prestasjoner mot Liverpool og Manchester City, erfarer Manchester Evening News' fremste United-journalist Samuel Luckhurst at klubben har satt i gang jakten på Solskjærs arvtager. Ifølge Luckhurst skal Leicesters Brendan Rodgers være klubbens foretrukne kandidat.

Det har ligget i luften at Solskjærs tid kan begynne å nærme seg slutten, etter at Manchester-klubben ikke har levd opp til forventningene så langt denne sesongen.

Om det ikke skulle gå veien for Manchester United borte mot Watford på lørdag, må man anta at det virkelig spøker for nordmannen.

Flere kandidater

United skal ha bestemt seg for at et managerskifte er nødvendig, men når er fortsatt usikkert.

En høytstående kilde i klubben hevder det ikke er umulig at Solskjær blir sittende ut sesongen, rett og slett fordi en erstatter ikke er tilgjengelig.

Brendan Rodgers har fortsatt kontrakt med Leicester til juni 2023, og dersom United skulle gå for nordiren vil klubben bli nødt til å avtale en sum med Leicester for at de skal la treneren gå.

I tillegg vil United bli nødt til å betale Solskjær kompensasjon, ettersom han fortsatt har 2,5 år igjen av sin egen kontrakt.

Både Ajax's Erik Ten Hag og den spanske landslagstreneren Luis Enrique skal også ha imponert ledelsen i Manchester United, men Rodgers er ansett som den mest passende arvtageren for Solskjær.

Knuste Premier League-rekord

I desember 2018, da Jose Mourinho forlot dørene på Old Trafford for siste gang som Manchester United-trener, åpnet dørene til drømmenes teater seg for Ole Gunnar Solskjær.

Treneroppholdet kunne ikke startet bedre, for etter sine første seks ligakamper sto Solskjær og United med 18 av 18 mulige poeng. Kun stjernetrenerne Carlo Ancelotti og Pep Guardiola har hatt en like sterk Premier League-start tidligere.

Som om ikke det var nok, smadret han en Premier League-rekord i august, da Manchester United spilte 28 strake bortekamper i ligaen uten tap. Den meget sterke borterekken ble brutt mot Leicester i oktober, etter 29 bortekamper uten tap.