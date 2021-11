Tap for Zuccarello og Minnesota Wild

Sharks sikret seg ledelsen etter seks minutters spill da Mario Ferraro satte pucken i mål. 2-0-målet kom fra Timo Meier i siste spilleminutt i første runde.

Wilds Joel Eriksson scoret 2-1 målet fem minutter ut i andre periode, men Erik Karlsson sørget for å øke Sharks ledelse til 3-1 bare fire minutter senere. Da andrerunden var over var stillingen 3-1. Midtveis i tredje runde satte Tomas Hertl inn kampens siste mål og 4-1 til Sharks var et faktum.

Nattens kamp ble spilt på Wilds hjemmebane i Saint Paul.

Zuccarello kom ikke i målprotokollen i sin femte kamp etter koronasykdommen som nylig holdt ham ute av spill i fire kamper.

Natt til onsdag fikk han nær 16 minutter på isen.