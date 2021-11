Blekt Norge ute av VM-dansen – sene mål var salt i såret

Steven Bergwijn fikk ballen i et vidåpent norsk forsvar i det 84. minutt og knallet den i krysset. Det skjedde etter et norsk balltap i egen sone da de norske desperat jaget et nødvendig vinnermål.

På overtid kontret Nederland over hele banen, og Memphis Depay satte inn sitt 12. mål i kvalifiseringen.

– Vi så akkurat hva som ville skje hvis vi åpnet oss. Kontringer er da det de er best på. Vi var ikke gode nok med ball, men kanskje skulle vi ventet med å skifte, sa Solbakken til TV 2 og viste til formasjonsendringen i 2. omgang.

– Sto det 0-0, skulle vi skifte til 3-4-3 eller 3-5-2 da det var rundt et kvarter igjen og sette inn støtet. Det var litt tomt for krefter, og vi slet med å sette sammen det siste. Det var ikke fordi gutta ikke ville, men mer at vi ikke var dyktige nok i den siste fasen.

Det var ingen hjelp å få fra Montenegro, og det ble etter hvert klart at Norge måtte vinne for å unngå VM-exit. Det siste kvarteret la Ståle Solbakken om til 3-4-3-formasjon for å sette inn en sluttspurt, men dette var dagen da Norge ikke bare slet med å utnytte sjanser, men å skape dem.

Det var 11. kvalifisering på rad i VM og EM som endte med norsk skuffelse. Neste sluttspill Norge kan kvalifisere seg til er EM i Tyskland i 2024, og da er det 24 år siden forrige norske sluttspillkamp.

Det så en stund ut til at Norge skulle bryte Nederlands 18 kamper lange seiersrekke på De Kuip og forlenge sin egen ubeseirede bortestatistikk til 11 kamper, men det ville vært til ingen nytte.

Tapte poeng tidligere i kvalifiseringen kostet dyrt for Norge, som ikke har greid å bli blant de to beste i en kvalifisering siden 2010. Siden er det blitt fire 3.-plasser og to 4.-plasser.

Nå er neste viktige oppgave for Norge nasjonsligaens B-divisjon med fire kamper i juni. VM, som sparkes i gang i Qatar om litt over et år, går uten Norge.

Klaveness: – Veldig skuffet

– Vi spiller en taktisk klok kamp, men er spillemessig underlegen et veldig godt Nederland-lag. Og taper til slutt fortjent. Vi fikk ikke til brodden framover, sa Fotballforbundets elitedirektør Lise Klaveness til NTB.

– Jeg er stolt av jobben Ståle (Solbakken) har gjort med laget og mektig imponert over måten teamet hans har tatt tak i laget. Men jeg er veldig skuffet fordi vi var så nær. Vi har jo vært noen ganger på målstreken, men ikke kommet til målet.

– Nå er det EM i 2024 som gjelder?

– Dit skal vi, og dette laget har det som klar målsetting, sa Klaveness til NTB.

Spilt lave

Ståle Solbakken sendte laget på banen i en 4-5-1-formasjon som etter en optimistisk start med høyt press mot et avventende hjemmelag ble spilt dypere og dypere.

Norge slet tilsynelatende både med høye skuldre og glatt bane, fikk ikke spillet til å gli og fikk stadig større defensive problemer med hjemmelaget. Særlig herjet venstrekanten Arnaut Danjuma, som ga Marcus Holmgren Pedersen store problemer. Håpet om at farten til Pedersen og Ola Solbakken skulle skape trøbbel for Nederlands venstreback Daley Blind ble ikke innfridd. I stedet fikk Norge kjørt seg på den siden.

Etter en tam åpning i stillheten på tomme De Kuip la hjemmelaget et stort trykk på Norge og kom til en rekke avslutninger i farlig posisjon, men uten å greie å sette Ørjan Nyland på de helt store prøvene.

Memphis Depay, som i sin 75. landskamp jaget scoringene som ikke bare ville sikre VM-plassen men også gjøre ham til den europeiske kvalifiseringens toppscorer, hadde flere dårlige avslutninger før han i det 40. minutt sto for omgangens beste forsøk da han hogg til på volley i returrommet. Nyland var nede i hjørnet og holdt ballen.

Montenegros tidlige ledermål mot Tyrkia hadde løftet Norge til 2.-plass på tabellen, men utligningen midtveis i omgangen sendte det norske laget ned til 3.-plass igjen, og det luktet sterkt av VM-exit halvveis i regnværet i Rotterdam.

Bytter

Ståle Solbakken gjorde grep ved pause, denne gang uten å endre formasjon. Han tok ut Thorsby (som hadde pådratt seg sitt fjerde gule kort i kvalifiseringen og karantene i eventuelt omspill) og en blek Ola Solbakken. Inn kom Kristian Thorstvedt, som overraskende var vraket fra start, og Jens Petter Hauge.

De norske lot også Nederland vente en stund før de kom ut for å starte den andre omgangen. De ville ikke at egen kamp skulle avsluttes mens Tyrkia fortsatt hadde tid igjen å spille.

Som i lørdagens kamp mot Latvia framsto Norge bedre etter pause. I det 55. minutt sto Thorstvedt for Norges beste mulighet så langt, da han etter et langt innkast gikk i hodeduell og knallet 2.-ballen rett over mål fra god posisjon.

Rett etter tok Tyrkia ledelsen i Podgorica, og dermed ble eneste mulighet for Norge til å henge med i VM-dansen å vinne over Nederland.

Kvarteret før slutt tok Solbakken ut Hauge igjen, satte inn Joshua King og spilte med tre på topp. Stian Gregersen kom også inn for Normann som tredje stopper slik at backene kunne gå fram. Det ga ikke effekten han håpet på.

Til slutt var det Nederland som kunne juble for scoring.

– Det er mislykket når man blir nummer tre. Slik vil det alltid være, sa han som en oppsummering av sitt første år i Norge-jobben.

Neste mesterskapssjanse blir EM om underkant av tre år.