Han var i stedet med via videolink.

– Det gjør ganske vondt fysisk. Det er snakk om et brudd (i hoftebeinet), men jeg kan jobbe for fullt med hjernen. Å lede et lag dreier seg mest om det verbale, sa han.

Han la også til at det ligger an til at han sitter i rullestol under VM-kvalifiseringskampen mot Norge tirsdag.

Annen gang

Det har han gjort en gang tidligere i karrieren. Han skadet en fot under en sammenkomst for idrettslærere og måtte lede en AZ-kamp fra rullestolen i 2007.

Nederland-trener Louis Van Gaal falt av en sykkel og skadet hoften da han skulle stoppe utenfor fotballforbundets treningssenter i byen Zeist søndag. Det gjorde at treneren ble kjørt til mandagens delvis åpne trening i en liten gartnerbil. Foto: Koen Van Weel / AFP

– Jeg tror Norge er veldig glad for at de fortsatt er med i kampen om førsteplassen. Så de kommer til Nederland veldig positive. At (Erling Braut) Haaland ikke spiller, gjør at vi i prinsippet kan spille lenger unna vårt eget mål. Haaland har kvaliteten at han kan komme inn bak ethvert forsvar. Han skapte fire sjanser i Oslo, sa van Gaal.

Van Gaal falt av en sykkel og skadet hoften da han skulle stoppe utenfor fotballforbundets treningssenter i byen Zeist søndag. Det gjorde at treneren ble kjørt til mandagens delvis åpne trening i en liten gartnerbil. Ved rattet satt assistenten Henk Fraser.

Ny nedtur?

Bildene derfra var høyst uvanlige. Fraser manøvrerte kjøretøyet rundt mens van Gaal fulgte med på oppvarmingen.

Van Gaal er inne i sin tredje periode som Nederland-trener. I 2001 ga han seg etter at nederlenderne ikke kom seg til 2002-VM. Samme mann ledet så Nederland til VM-bronse i 2014.

Den største avisen i landet, De Telegraaf , stilte mandag spørsmålet om van Gaal-sirkelen kommer til å være sluttet tirsdag, i så fall på katastrofalt vis om Nederland ender på tredjeplass bak Tyrkia og Norge.