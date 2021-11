Morata-scoring og svensk sjansesløseri sendte Spania til VM

Avgjørelsen i Sevilla falt i det 86. minutt. Da fistet Robin Olsen et langskudd i tverrliggeren og ut, og på returen styrte innbytter Morata inn vinnermålet som ga ville jubelscener på tribunene.

Spania hadde knapt skapt noe som helst i gruppefinalen. Vertene ville også gått videre med 0-0.

Emil Forsberg kom til to store sjanser før pause. Etter et kvarter sendte RB Leipzig-profilen en avslutning like utenfor Unai Simons stolpe, og i det 38. minutt var han farlig frampå igjen på volley.

Samme mann snublet i mottaket kort tid etter hvilen. Hadde han fått ned ballen skikkelig, kunne Forsberg vært alene med keeper.

Sverige måtte vinne for å bli gruppevinner og ta seg direkte til neste års VM. Tidligere i høst så de blågule ut til storme mot mesterskapet etter en sterk hjemmeseier mot Spania, men forspranget smuldret bort med to strake bortetap i Hellas og Georgia.

I mars skal svenskene prøve å ta seg til fotballfesten i Qatar via to omspillkamper.

Spania er klar for sitt 16. VM-sluttspill. Landet vant turneringen for første og foreløpig siste gang i 2010.