Norges VM-håp lever videre tross 0-0 mot Latvia

I det 80. minutt eksploderte Ullevaal i jubel da Mohamed Elyounoussi dukket opp ved lengste stolpe og scoret etter at Alexander Sørloth gikk i duell på Mathias Normanns innlegg og kjempet ballen videre. Jubelscenene stilnet da VAR-sjekken avdekket at Moi så vidt var i offside, og til hjemmelagets og publikums fortvilelse ble målet annullert.

Med 1-0 ville Norge vært garantert matchball mot Nederland tirsdag i kampen om gruppeseier. Med 0-0 hadde Nederland sjansen til å bli VM-klar allerede lørdag, og Norge sto i akutt fare for å gå glipp av omspillplass selv med seier i Rotterdam.

I stedet ga nederlenderne fra seg to måls ledelse i sluttminuttene, og med 2-2 skiller bare to poeng Nederland på tabelltopp fra Tyrkia på 2.- og Norge på 3.-plass.

Med seier i Rotterdam vil Norge i verste fall få omspill, og kanskje kunne feire VM-plass som gruppevinner. Det skjer dersom Tyrkia avgir poeng i Montenegro. Det kan også skje dersom begge vinner, og Norges seiersmargin er to mål større enn tyrkernes.

Ville ikke inn

Norge slet med å komme i gang foran et fullsatt Ullevaal, men begynte å skape sjanser i slutten av første omgang. Laget dominerte stort etter et formasjonsbytte ved pause, men fikk aldri inn vinnermålet.

– Vi kastet bort den første halvtimen. Vi ble bedre mot slutten av første omgang, og etter pause var vi gode, men det var den dagen da ballen ikke ville inn. Alt gikk mot oss. Når man skaper ti store sjanser, bør man vinne, men slik gikk det ikke i dag, sa Ståle Solbakken.

– Fortsatt er det åpent om 2.-plassen. Alt kan skje mellom Montenegro og Tyrkia tirsdag. For oss handler det om å prøve å vinne i Rotterdam, sa han før Nederland hadde spilt sin kamp.

Kristian Thorstvedt nikket i stolpen i første omgang og tvang Latvia-keeper Roberts Ozols til den beste av flere gode redninger i den andre. Moi misset en dobbeltsjanse alene med Ozols, som ofret seg i duellen og pådro seg et blødende sår i møtet med nordmannens kne.

Selv ikke åtte overtidsminutter kunne berge Norge. Siste sjanse hadde Sørloth, men hans nikk havnet på nettaket.

Norge hadde scoret i åtte landskamper på rad, men sviktet i hjemmemøtet med laget som i september ble rundspilt og knust på bortebane.

Vanskelig

Latvierne lovet å by sterkere motstand enn i hjemmekampen, og de holdt ord. De kom på banen i en stram 4-4-2-formasjon og jobbet knallhardt for å nekte de orske tid og romorske spillet. Det lyktes, for det var mye rusk i den norske lagmaskinen. Pasningsspillet var lenge for upresist til at det ble sjanser av det.

Målsjansene kom i stedet i motsatt ende av banen. Allerede etter fem minutter fyrte høyrekanten Alvis Jaunzems løs, og via Birger Meling forsvant ballen så vidt utenfor lengste stolpe.

Først etter halvspilt omgang kom Norge til sin første sjanse, da Moi skar inn fra kanten, driblet to mann og overlot ballen til Thorstvedt, som fyrte løs rett utenfor stolpen.

I det 35. minutt viste en opplagt Normann fram sin gode skuddfot fra distanse. Ozols kastet seg og dyttet ballen utenfor stolpen.

Omgangens beste sjanse kom etter 40 minutter, da Martin Ødegaard la inn fra høyre og Thorstvedt stusset ballen mot lengste hjørne. Den traff stolpen og gikk utenfor.

Fare på ferde var det også i omgangens siste sekunder da Thorstvedts ballerobring førte til en giftig kontring. Moi skjøt, men Sørloth sto i veien for skuddet, og det oppsummerte på mange måter en frustrerende omgang for Norge.

Endret

I pausen byttet Solbakken inn Joshua King for Morten Thorsby og la om fra 4-2-3-1 til 4-3-3. Norge tok helt over mot et latvisk lag som begynte å merke kjøret.

Ødegaard testet skuddfoten tidlig i omgangen, men var i sin vante rolle som tilrettelegger da Norge kom til en kjempesjanse i det 55. minutt. Kapteinen fant Sørloth, som dyttet ballen videre til Thorstvedt. Hans skudd ble glimrende reddet av Ozols.

På den etterfølgende corneren nikket Sørloth serven fra Normann rett over etter å ha knust Latvia-kaptein Antonijs Cernomordijs i lufta.

I det 65. minutt ble Moi spilt helt gjennom av Sørloth. Skuddet gikk i hodet på keeper, men Moi kjempet returen forbi ham, bare for å se Cernomordijs redde på streken. I duellen pådro Ozols seg et blødende hodesår som krevde langvarig behandling.

Moi skulle overliste Ozols til slutt, men VAR ødela den norske festen, og kampen sluttet med skuffede nordmenn strødd utover Ullevaal-gresset. Vel to timer senere kom håndsredningen fra Montenegro som berget kvelden.