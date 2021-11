– Det er klart det er tungt, men vi har en kamp til, og vi kan ikke grave oss helt ned, sa han.

Med seier ville Norge hatt matchball i VM-kvalifiseringen. Nå kan selv borteseier mot Nederland vise seg å bli for lite til å få 2.-plassen som gir omspill.

– Alt kan skje ennå, men vi må sannsynligvis vinne i Nederland for å ha en sjanse. Vi kan ikke legge oss ned og dø og synes synd på oss selv. Vi har hatt en veldig bra høst etter alle parametere, og vi kunne ha vunnet 2-0 slik man normalt gjør med alle sjansene vi skapte.

Solbakken var klar på at den første halvtimen var for dårlig.

– Vi kastet bort den første halvtimen. Da hadde vi ikke ro med ballen, fant ikke rett posisjoner og gjenvant ikke ballen som vi skulle. Latvia fikk hvile mer enn de skulle, sa han.

Han hadde ikke følelsen av at spillerne gikk på banen med høye skuldre, men vil ikke utelukke at noen kan ha følt på presset.

Slet

– Det var litt stakkato, og mange slet med ballbehandlingen. Vi fikk heller ikke de rette avstandene som vi har hatt i lang tid. Det ble litt bedre før pause, og etter at vi skiftet formasjon spilte vi en veldig god 2. omgang. Da skapte vi trykk og veldig mange sjanser. Vi skulle ikke ha sittet her og snakket om en 0-0-kamp, uansett om vi kastet bort den første halvtimen.

Spillerne jublet vilt da Mohamed Elyounoussi fikk ballen i mål ti minutter før full tid, men ikke Solbakken.

– Jeg så det (at det var offside). Jeg var mest opptatt av å få i gang kampen igjen, for jeg så at Sørloth hadde pæra på den, sa han.

Mange var opptatt av at Latvia begynte å hale ut tiden allerede tidlig i første omgang.

– Jeg vil ikke kritisere Latvia for noe. De har lov til å bruke de midlene. De var godt organisert, og vi kan ikke rakke ned på dem. De greide uavgjort borte mot Tyrkia, var ett sekund fra uavgjort hjemme, og tapte med bare ett mål for Nederland, sa Solbakken.

Gir ikke opp

– I dag kontrollerte de oss fint første halvtime, og vi må anerkjenne det. Det var ikke bare vi som ikke fikk det til, de sto imot godt, helt til de ble slitne. Og de ville blitt enda mer slitne om vi hadde brukt den første halvtimen bedre.

Han sa at han vurderte formasjonsendring til 4-3-3 allerede etter en halvtime, men valgte å vente til pausen fordi laget hevet seg noe.

– Dette var dagen da ballen ikke ville inn. Når man skaper ti store sjanser, bør man vinne, sa landslagssjefen og la til:

– Likevel går det ikke å grave seg ned. Alt kan skje mellom Montenegro og Tyrkia tirsdag. Vi må prøve å vinne i Nederland, men dersom Montenegro slår Tyrkia, kan vi til og med tape og likevel ta 2.-plassen.