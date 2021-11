Avis: Nederland-Norge går for tomme tribuner

Det har lenge vært spekulert i om kampen ville gå for tomme tribuner på grunn av smittetrykket i Nederland.

Torsdag registrerte Nederland 16.364 nye koronatilfeller, noe som er langt over den forrige smitterekorden som var på 12.997 tilfeller og ble registrert i desember 2020.

Regjeringen satt ifølge De Telegraaf i lange møter torsdag for å diskutere hva de skulle gjøre med smittetrykket i landet, og avisen Nos melder at den viktige kampen vil gå for tomme tribuner som en følge av de nye og omfattende nasjonale tiltakene.

. Det er ventet at tiltakene blir bekreftet fredag kveld.

Kampen skal spilles i Rotterdam, der både Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes spiller sine hjemmekamper for Feyenoord. Stadion De Kuip huser 50 000 tilskuere og ville trolig vært en enorm boost for de oransje i kampen om VM-plass.

Oppgjøret vil høyst trolig være en ren gruppefinale om seieren i gruppe G. Vinneren av gruppa vil sikre VM-plass i Qatar neste år.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund sier til NTB at det foreløpig ikke foreligger ytterligere informasjon om gjennomføringen av kampen enn det som har kommet fram i nederlandske medier.