Solbakken hyller Ødegaards «syke heiarop»

– Han har noen helt syke heiarop, sa Solbakken og brøt ut i latter.

– Nei, han er seg selv. Han er en stille og rolig kaptein som ikke løper rundt i gangene og sier «nå skal dere være klare», men som sprer ro med sin trygge tilstedeværelse.

Ødegaard er en av tre norske spillere som har startet hver kamp i VM-kvalifiseringen. Bare Birger Meling, som lørdag får gullklokka for sin 25. landskamp, har flere minutter enn ham. Hadde det ikke vært for overtråkket som tvang ham ut ved pause i åpningskampen i Gibraltar, hadde Ødegaard trolig vært på topp av den lista også.

Fin leder

– Han er en fin leder, både på og utenfor banen. Han er flink til å lytte, og til å si de riktige tingene. Han har vært bra som kaptein, sier Mohamed Elyounoussi, den tredje som har startet samtlige kamper i VM-kvalifiseringen.

En liste Ødegaard ikke topper er måljegerlista. Etter 35 landskamper har han scoret bare en gang med flagget på brystet. Det var mot Romania i forrige EM-kvalifisering.

– Han har hatt mulighet til å score flere, og det kommer antakelig. Jeg tipper at han scorer flere i sine neste 35 landskamper. Han har hatt scoringssjanser i kvalifiseringen, men først og fremst kunne han hatt flere assist (om lagkameratene hadde utnyttet sjansene). Han har stått bak mye av vårt offensive spill, sier Solbakken.

Hockeyassist

– Martin er en spiller som kan få mange hockeyassist (typisk tredje sist på ballen) og assist, en spiller som er viktigere i det oppbyggende spillet enn som avslutter. Jeg ser ham mer som en allround midtbanespiller enn som en målpoengspiller.

Ødegaard og Meling er for øvrig de to eneste som har vært på banen i alle de ti landskampene under Solbakken, inkludert de to privatkampene i juni. Ødegaard har startet med kapteinsbindet i hver eneste kamp og har spilt fra start til slutt i seks av ti kamper.

Kapteinen er for øvrig en av de seks nordmennene som blir utestengt mot Nederland om de skulle pådra seg gult kort mot Latvia. Ødegaard fikk gult i hjemmekampen mot nederlenderne i september.