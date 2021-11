Norske skismørere takket nei til Kina-besøk i romjula

Det bekrefter skiskytternes smøresjef Tobias Dahl Fenre og hans kollega i langrennsleiren, Stein Olav Snesrud, til NTB.

Virksomhetssjef Petter Reinebo i den svenske OL-komiteen opplyste torsdag overfor nyhetsbyrået TT at svenske skismørere forbereder seg på å reise til Kina i romjula. Han kaller turen «skitviktig» med tanke på OL.

– For oss er det viktig å få hvile litt

I den norske smøreleiren har man også fått tilbud om å teste den kinesiske snøen i forbindelse med det som skal være et testarrangement i OL-løypene, men der ble konklusjonen motsatt av svenskenes.

– Vi har fått muligheten til det, men vi kommer ikke til å reise dit i romjula. For oss er det viktig å få hvile litt mellom verdenscupperiodene, sier skiskytternes smøresjef Fenre til NTB.

– Det kom et tilbud om å være med, men dette er midt i en hektisk periode for både skiskytterne og langrennsløperne. Vi prioriterer derfor ikke det med den belastningen som allerede ligger der, sier langrennssmører Snesrud.

Tester i desember

Både han og Fenre understreker samtidig at Norge etter planen har folk til stede i forbindelse med kontinentalcuprennene i hopp og kombinert i OL-løypene i Zhangjiou 4. og 5. desember.

– Så de får gjort diverse tester, fastslår Fenre.

Inntil videre bruker han samtidig minst mulig krefter på å bekymre seg for snøforholdene i Kina. Andre ting framstår nemlig i øyeblikket som større usikkerhetsmomenter.

– Snøforhold er absolutt det som bekymrer meg minst. Jeg er mest bekymret for logistikkforhold og at vi får med oss smøring og utstyr gjennom tollen, sier han – og tilføyer:

– Om vi er i Kina til riktig tid med riktig utstyr, er jeg veldig fornøyd.

Smittevernboblen samtlige OL-akkrediterte skal inn i ved ankomst til Kina, kan også skape utfordringer. Fenre sier han frykter at det kan ta lang tid bare å komme seg fra der man skal jobbe til der man skal sove.

Føret kan forandre seg

På spørsmål om han frykter at svenskene kan få et fortrinn ved å reise til Kina i romjula, svarer langrennssmører Snesrud at det er vondt å vite.

– Det vi har lært, er at det skjer mye med føret i Kina utover i januar, sier han og får støtte av Fenre.

– Det har vist seg tidligere at de forholdene man tester på lenge før et mesterskap, ikke nødvendigvis er de som blir gjeldende når OL holdes. Det var veldig forskjell før OL i Sør-Korea (2018). Vi testet i plussgrader på skitten snø, og så ble det helt annerledes i OL, sier han.

Fenre er opptatt av at smøreteamet skal rekke å lade batteriene mellom slagene i det som blir en hektisk vinter.

– Det viktigste er at vi er friske og klare til å holde ut et OL. Så må vi være klare for å omstille oss og gjøre de tilpasningene som kreves, sier han.

Når de norske smørerne er på plass i Kina før OL, er foreløpig ikke avklart. Arrangørenes grep rundt smittevern skaper usikkerhet rundt hvilke flyruter som kan benyttes ved innreise.