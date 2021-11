Graham Hansen gjennomgikk vellykkede tester

Det opplyser den spanske storklubben på sin Twitter-konto torsdag.

Barcelona opplyser at Graham Hansen har vært gjennom diagnostiske og terapeutiske kardiologiske tester. Dermed starter prosessen med å gjenoppta fysisk aktivitet.

I forrige uke ble det kjent at landslagsstjernen var uaktuell for spill i påvente av resultater fra grundige hjertetester. Den spanske klubben bekreftet opplysningene i en pressemelding.

Graham Hansen ble byttet ut til pause i Barcelonas 8-1-seier over Real Sociedad sist helg. Ifølge TV 2 skyldtes det at hun hadde høy puls og ubehag i brystet.

Barcelona opplyste videre at 26-åringen ikke ville være tilgjengelig for kamper før alle prøvesvarene forelå. Hun skulle overvåkes for hjerterytmeforstyrrelser på trening.

Norges landslagssjef Martin Sjögren har sagt til NTB at Graham Hansen merket at noe ikke stemte underveis i 0-0-kampen mot Polen i VM-kvalifiseringen 21. oktober.

– Legene våre undersøkte henne i pausen, da hun kjente at pulsen ikke gikk ned, sier Sjögren til NTB.

Da klarte man å få pulsen ned, og Graham Hansen spilte også hele 2.-omgangen i Polen.