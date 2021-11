Det skriver Insidethegames. Nettstedet viser til da fra World Weather Online som sier at det fra januar til mars i år bare falt to centimeter snø over OL-anlegget i Yanqing som skal brukes i vinterlekene i februar.

Andre rapporter antyder at det arrangøren trenger 185 millioner liter vann for å skape nok kunstsnø til å dekke OL-anlegget. Carmen de Jong, professor i geografi ved universitetet i Strasbourg, er bekymret.

– Disse fjellene har praktisk talt ingen snø. Dette kan bli det minst bærekraftige vinter-OL noensinne, sier hun.

IOC lover bedring

200 snøkanoner er installert for å lage kunstsnø til alpinanlegget i Yanqing, mens det er laget rør og grøfter for å transportere vann fra reservoaret til snømaskinene.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har uttalt at det er iverksatt en rekke vannbesparende tiltak og gjenvinningsløsninger for å optimalisere vannbruken til snøproduksjon, menneskelig forbruk og andre formål.

Samtidig har IOC lovet å redusere CO2-utslippet med 50 prosent innen 2030. De har også undertegnet FNs «Race to Zero»-kampanje, som sier at organisasjonen skal kutte sine nettoutslipp innen 2050.

Mye kunstsnø

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har dessuten uttalt at man satser på å bli verdens første klimapositive internasjonale idrettsforbund. Det vil man først og fremst oppnå gjennom prosjekter for å bevare regnskogen i Amazonas.

I vinter-OL i Pyeongchang for fire år siden var omtrent 90 prosent av snøen i alpinanlegget kunstig. Det ble også brukt kunstsnø i OL i Sotsji (2014) og Vancouver (2010).

Alpinøvelsene i Beijing skal arrangeres mellom 6. og 19. februar.