Det kom fram i en pressemelding fra Norges Skiforbund mandag ettermiddag. «Ingvild Flugstad Østberg klar for verdenscupen», heter det der.

– Det syns jeg er en fantastisk god nyhet. Det viser at Ingvild er frisk og rask og alt står bra til, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad til Dagbladet.

Overfor TV 2 forklarer Øystein Andersen, medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget, at planen er at Østberg ikke deltar i den nasjonale åpningen på Beitostølen om snaut to uker, men at hun går i verdenscupåpningen i Ruka 26.–28. november.

Helgen etter det igjen er det verdenscuprenn på hjemmebane på Lillehammer.

Helseutfordringer

Østberg har slitt med helsa de siste to årene, og hun gikk glipp av mye av 2019/20-sesongen og hele forrige sesong fordi hun ikke oppfylte kravene til skiforbundets helseattest og på grunn av to tretthetsbrudd i foten.

– Hun har vært ute lenge, og hun har gått i stykker to ganger med tretthetsbrudd. Vi måtte bruke tid på å bygge opp igjen helsesituasjonen hennes, sier Andersen til TV 2.

30-åringen fikk ikke bli med resten av landslaget på høydesamling i Livigno i slutten av forrige måned, men nå er hun åpenbart innenfor helsekravene.

– Situasjonen snudd

– Ernæringsbalansen mellom mat og trening har ikke vært helt optimal. Nå har situasjonen der snudd, og slik sett er det grunn til å ta neste steg, som er skirenn, legger landslagslegen til.

Langrennssjef Espen Bjervig sier følgende til TV 2 om at Østberg er klarert til å gå skirenn igjen.

– Vi har ventet lenge på dette. Det har vært en tålmodighetsprøve, og Ingvild har gjort en fantastisk jobb og klart å komme tilbake, sier han.

Bjervig uttalte foran Livigno-samlingen at han hadde håp om å se Østberg på startstreken både i verdenscupen og i OL i Beijing.

Østberg, Bjervig og Andersen møter pressen mandag ettermiddag for å svare på spørsmål rundt Østbergs situasjon.